Rio Grande do Sul Na noite de Natal, meteoro brilha no céu do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

Evento foi percebido às 23h06min do dia 25 por três observatórios gaúchos Foto: Reprodução Evento foi percebido às 23h06 do dia 25 por três observatórios gaúchos Foto: Reprodução

Na noite de Natal (25), um evento astronômico se mostrou nos céus do Rio Grande do Sul. Aproximadamente às 23h06min, observadores de três observatórios gaúchos de diferentes regiões do estado – Santa Maria, na região central; Passo Fundo, na região norte e Santo Ângelo, na região noroeste.

Todos os observatórios fazem parte da Rede Bramon. As imagens registraram o brilho intenso de um meteoro que iluminou os céus por cerca de oito segundos, e, depois, se desintegrou completamente na atmosfera. O fenômeno pôde ser visto a olho nu.

2024-12-26