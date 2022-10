Inter Na partida contra o Ceará, Inter pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores

25 de outubro de 2022

Com resultados paralelos na última rodada, o Inter está garantido na fase preliminar da Libertadores Foto: Ricardo Duarte/Inter Com resultados paralelos na última rodada, o Inter está garantido na fase preliminar da Libertadores (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter ainda não entrou em campo e já está garantido matematicamente na primeira fase da Libertadores. Com o empate entre Fortaleza e Atlético-MG em 0 a 0, o Colorado ficou garantido e agora deve confirmar a vaga na fase de grupos na partida contra o Ceará, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (26), às 21h45min.

O resultado do Castelão foi positivo para o Inter e segurou Galo e Fortaleza. O time mineiro é o sétimo na classificação com 48 pontos, enquanto o Fortaleza é o 10º com 45 e já não pode mais alcançar o Inter, vice-líder do Brasileirão com 61 pontos.

Se o Inter vencer e o Athletico-PR perder para o líder Palmeiras, o Colorado garante a vaga na competição.

Com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, o Inter terá tempo para planejar a temporada de 2022. Se ficar apenas na primeira fase, a competição começa mais cedo para o clube gaúcho e os demais que ficarem.

