Rio Grande do Sul Alvorada recebe Unidade Básica de Saúde ampliada e reformada

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Na parte interna, a unidade contará com banheiro PNE para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e que utilizem cadeira de roda Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Prefeitura de Alvorada entregou à população, na última sexta-feira (21), a UBS (Unidade Básica de Saúde) Stella Maris ampliada e reformada. Foram investidos R$ 340.064,92.

As obras tiveram início em abril e contemplaram a troca do telhado por um sistema de telhas metálicas galvanizadas com isolamento térmico e acústico, sistema elétrico, forro, piso, pintura, reforma do banheiro com troca de pias e louças, novo sistema de prevenção contra incêndios e ampliação da recepção.

Segundo a secretária de Saúde, Neusa Abruzzi, a reforma é muito importante para dar mais conforto aos usuários do sistema de saúde. O paciente agora contará com ambiente amplo e climatizado, que também beneficiará a equipe da unidade que terá melhores condições para atender a comunidade.

Além disso, na parte interna, a unidade contará com banheiro PNE para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e que utilizem cadeira de roda. Na parte externa foi construída a calçada com acessibilidade e piso podotátil para garantir mais segurança aos deficientes visuais.

