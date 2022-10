A medida tem o objetivo de conscientizar a população e combater o preconceito contra pessoas que possuem o transtorno de crescimento

Porto Alegre, RS 25/10/2022: O prefeito, Sebastião Melo, participou, na manhã desta terça-feira (25), durante ato no Salão Nobre do Paço Municipal, da sanção de lei do vereador Alvoni Medina, que inclui o Outubro Verde no calendário de Porto Alegre. Foto: Alex Rocha/PMPA

Foto: Alex Rocha/PMPA