"Esse cara aqui merece. Ele sofreu muito", diz o técnico Renato Portaluppi em relação ao presidente do Grêmio

Por Lorenzo Rivero | 25 de outubro de 2022

Romildo Bolzan muito emocionado fazia discurso e Renato Portaluppi (D) interrompeu para elogiar o presidente Foto: Reprodução/Grêmio TV Foto: Reprodução/Grêmio TV

Uma das figuras mais criticadas nos últimos dois anos no Grêmio foi o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Após a classificação do time para a Série A do Brasileirão, o vídeo de bastidores divulgado pela Grêmio TV mostrou diversos momentos antes, durante e o pós partida.

Após o jogo, já com a classificação em mãos, o presidente do clube discursava em uma roda de jogadores quando imediatamente foi interrompido pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, que ressaltou em que em todos os momentos o mandatário esteve presente, seja em títulos ou no rebaixamento.

“Esse cara aqui merece, gente. Ele sofreu muito. Sempre teve com a gente nos títulos, sofreu com a queda e sempre esteve com vocês. Se liguem!”, disse o treinador.

O presidente visivelmente ficou emocionado com a declaração do técnico gremista. Romildo encerra sua trajetória no Grêmio no final da temporada de 2022. O mandatário assumiu o clube em 1º de março de 2015 após ser vice-presidente da gestão de Fábio Koff.

