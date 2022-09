Geral Na reta final da campanha eleitoral, Lula intensifica sua busca pelo voto útil

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Ex-candidatos à Presidência declaram apoio a Lula e Alckmin. (Foto: Ricardo Stuckert)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explicitou nesta segunda-feira (20), na reta final da campanha, o apelo ao chamado “voto útil”, na tentativa de tirar votos de outros candidatos e vencer no primeiro turno. A campanha petista organizou ato para marcar o apoio público de oito políticos que já concorreram à Presidência. Quase todos de esquerda ou centro-esquerda.

A novidade foi o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), dois adversários de quem Lula busca tirar votos, reagiram ao movimento do petista.

Na disputa direta com o presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula lidera as intenções de voto. O Agregador de Pesquisas do Estadão mostra o petista com 50% dos votos válidos.

Mercado

Filiado ao União Brasil, Meirelles concorreu à Presidência pelo MDB em 2018. A presença do ex-ministro é um aceno ao mercado financeiro e ao empresariado, que têm mantido contato com a campanha petista. O Ibovespa fechou o dia com alta de 2,33%. Segundo profissionais do mercado, Meirelles indica perspectiva de redução do risco fiscal em eventual novo governo Lula.

Na gestão Michel Temer (MDB), Meirelles foi o “pai” do teto de gastos, que a campanha petista diz que pretende revogar. Além de Meirelles, participaram do ato o candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB); Fernando Haddad (PT), que disputa o governo de São Paulo; Marina Silva (Rede); Guilherme Boulos (PSOL); Cristovam Buarque (Cidadania); Luciana Genro (PSOL); e João Goulart Filho (PCdoB).

Durante sabatina promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela FAAP, Simone Tebet disse que esta “não pode ser uma eleição do voto útil”. “Tem que ser uma eleição de votarmos no primeiro turno naquele ou naquela que nós achamos que seja o melhor para o Brasil, e deixar o segundo turno para ser discutido no momento oportuno.”

No sábado, Ciro atacou a ofensiva de Lula e afirmou que ele “passa a se achar todo poderoso e deixa de ouvir o povo”. “Quem mais perde é o País e seu povo, porque perdem a oportunidade de debater novas ideias e de avaliar novos caminhos”, disse.

Ensino superior

Lula disse que quer universalizar o acesso ao ensino superior no país. “A gente vai ter que continuar fomentando as universidades brasileiras, criando novas universidades. Universidade não é coisa para poucos, é para muitos. Eles [adversários políticos] costumam dizer que tem apenas uma pequena parcela que tem que entrar na universidade. Para nós, todos que quiserem entrar têm que ter oportunidade de entrar na universidade”, ressaltou ao participar do evento em que recebeu apoio de ex-candidatos à Presidência da República. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

