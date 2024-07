Grêmio Em Caxias, Grêmio enfrenta o Juventude pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Juventude se enfrentam a partir das 16h deste domingo (7) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após duas derrotas seguidas fora de casa, o Juventude busca recuperação diante da sua torcida. O time de Caxias abre a rodada na 13ª posição, com 16 pontos, e está invicto no Alfredo Jaconi, com quatro vitórias e dois empates em seis partidas.

Já o Grêmio é o 18º colocado, com 11 pontos, e pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. O Tricolor somou cinco pontos nos últimos nove disputados, vem de uma sequência de três partidas sem derrota e tenta confirmar a recuperação na competição.

A Rádio Grenal 95,9 FM transmite a partida ao vivo. Acompanhe:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/na-serra-gaucha-gremio-enfrenta-o-juventude-pela-15a-rodada-do-campeonato-brasileiro/

Em Caxias, Grêmio enfrenta o Juventude pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; acompanhe

2024-07-07