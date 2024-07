Porto Alegre Oito unidades de saúde estão abertas neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Haverá ação de vacinação das 10h às 18h, no Parque Farroupilha (Redenção), próximo ao Mercado do Bom Fim, esquina das ruas Osvaldo Aranha e José Bonifácio Foto: Giulian Serafim/PMPA Haverá ação de vacinação das 10h às 18h, no Parque Farroupilha (Redenção), próximo ao Mercado do Bom Fim, esquina das ruas Osvaldo Aranha e José Bonifácio. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Oito unidades de saúde de Porto Alegre estarão abertas neste domingo (07), além de unidades móveis e postos avançados da prefeitura, integrando ações da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde.

Das 10h às 19h, mesmo horário do atendimento realizado no sábado (06), funcionam as unidades de saúde Assis Brasil, Beco do Adelar, Chácara da Fumaça, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, São Carlos, Modelo e Tristeza, com acesso a atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação. A Unidade de Saúde Conceição abriu apenas sábado, no mesmo horário das demais.

Haverá ação de vacinação das 10h às 18h, no Parque Farroupilha (Redenção), próximo ao Mercado do Bom Fim, esquina das ruas Osvaldo Aranha e José Bonifácio. As unidades móveis e postos avançados têm horários diferentes, com vacinação contra a gripe (Influenza), Covid-19, difteria e tétano.

O hospital de campanha ao lado da Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte, funciona 24 horas, todos os dias, com recursos humanos do Grupo Hospitalar Conceição e voluntários da Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde). Outra opção é o hospital de campanha, em parceria com o Exército Brasileiro, ao lado do Pronto Atendimento Bom Jesus, Zona Leste da cidade.

Unidades de saúde, das 10h às 19h:

Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi)

Beco do Adelar (avenida Juca Batista, 3480 – bairro Campo Novo)

Chácara da Fumaça (rua Martim Félix Berta, 2432 – bairro Mário Quintana)

Conceição (rua Álvares Cabral, 429 – bairro Cristo Redentor) – Apenas sábado

José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330 – bairro Restinga)

Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400 – bairro Santa Tereza)

Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – bairro Santana)

US São Carlos (av. Bento Gonçalves, 6670)

Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442 – bairro Tristeza)

