Grêmio Ingressos com preços promocionais para Grêmio x Cruzeiro em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor busca seguir somando pontos no Brasileirão Foto: Divulgação Tricolor busca seguir somando pontos no Brasileirão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio vai em busca da vitória no Brasileirão e conta com o apoio do seu torcedor mais uma vez. O Tricolor receberá o Cruzeiro em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira (10), com início marcado para às 18h30, no Estádio Francisco Stédile (Centenário), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A abertura dos portões será às 16h30 e os ingressos estarão disponíveis com preços promocionais.

A venda de ingressos será realizada através do site minhaentrada.com.br/gremio ou app Minha Entrada. Os torcedores que quiserem comprar ingressos precisarão possuir cadastro no site Minha Entrada antes de realizar a compra do ingresso e, além disso, precisarão baixar e instalar o App Minha Entrada para obter o Código do ingresso. Todos os acessos do estádio serão realizados com o QR Code gerado no App.

Na primeira fase de vendas, que inicia no sábado (06/07), às 11h, a venda de ingressos será exclusiva para os associados do Grêmio. A partir de domingo (07/07), às 11h, a venda estará disponível para todos os públicos. Os ingressos serão vendidos nos canais online até quarta-feira, às 19h, mediante disponibilidade.

As bilheterias do Centenário estarão abertas para a venda de ingressos aos torcedores do Grêmio na terça-feira (09), das 10h às 18h, e na quarta-feira, das 10h às 18h30, mediante disponibilidade de ingressos.

ATENÇÃO: devido a capacidade do estádio, os ASSOCIADOS DO GRÊMIO NAS MODALIDADES DE CADEIRA E ARQUIBANCADA DA ARENA NÃO TERÃO ACESSO AUTOMATICAMENTE LIBERADO AO CENTENÁRIO E PRECISARÃO FAZER CHECK-IN através do sistema de compra de ingressos: aqueles que estiverem com as mensalidades em dia, poderão adquirir um ingresso a CUSTO ZERO na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, CONFORME DISPONIBILIDADE e opção escolhida no momento da compra.

Associados do Grêmio nas modalidades Diamante e Juvenil terão 50% de desconto na aquisição de um ingresso na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra.

Associado do Grêmio na modalidade Ouro terá 10% de desconto na aquisição de um ingresso na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra.

Crianças até 2 anos têm livre acesso acompanhadas pelos pais ou responsáveis. O Sócio infantil do Grêmio pode adquirir um ingresso ao valor de R$5,00 na Arquibancada Geral, no Setor Social ou nas Cadeiras Cobertas, conforme disponibilidade e opção escolhida no momento da compra. Para associar as crianças até 11 anos, acesse socio.gremio.net.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/ingressos-com-precos-promocionais-para-gremio-x-cruzeiro-em-caxias-do-sul/

Ingressos com preços promocionais para Grêmio x Cruzeiro em Caxias do Sul

2024-07-07