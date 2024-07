Mundo Rússia reivindica ataques a dois sistemas de defesa aérea ucranianos

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Kiev afirma que equipamentos destruídos eram iscas para o exército russo Foto: Reprodução Kiev afirma que equipamentos destruídos eram iscas para o exército russo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Rússia disse neste domingo (07) que atingiu dois sistemas de lançamento de defesa aérea Patriot, mas a Ucrânia disse que Moscou atingiu alvos chamariz projetados para desperdiçar caros mísseis inimigos.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em comunicado que o ataque ocorreu na área do porto de Yuzhne, no Mar Negro, acrescentando que uma estação de radar também foi destruída. Ele disse que mísseis balísticos Iskander-M foram usados.

Comentando os vídeos do ataque que circulam nas redes sociais, o comandante da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Oleshchuk, disse em um post no Telegram na noite de sábado (06), que a Rússia havia atingido os sistemas Patriot ucranianos.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as afirmações de nenhum dos lados. A Ucrânia já exibiu iscas baratas construídas para se parecerem com sistemas ocidentais multimilionários de defesa aérea e de mísseis que Moscou está à caça na Ucrânia.

O sistema Patriot, que se revelou extremamente eficaz nesta guerra e do qual a Ucrânia tem muito poucos, está no topo da lista de alvos de Moscou. Oleshchuk acrescentou que a Rússia também atingiu aviões chamariz em um ataque com mísseis contra um campo de aviação militar ucraniano na quarta-feira.

“Obrigado a todos que ajudam com aviões chamarizes e sistemas de defesa aérea de qualidade. O inimigo agora tem menos Iskanders, mas vamos trazer mais iscas”. Um vídeo divulgado no Telegram pelo ministério russo mostrou explosões à luz do dia em terras desabitadas perto da costa, após aumentar o zoom para identificar objetos.

