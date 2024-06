Inter Na Serra Gaúcha, Inter enfrenta neste sábado o Delfín-EQU pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Em Itu (SP), a equipe do Inter finalizou na manhã dessa sexta-feira (7) a preparação para a partida. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

No último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Inter encara neste sábado (8) o Delfín-EQU, às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Para avançar aos playoffs contra uma equipe oriunda da fase de grupos da Copa Libertadores e assim ter a chance de chegar às oitavas de final, o Colorado precisa vencer.

Em Itu (SP), a equipe do Inter finalizou na manhã dessa sexta-feira (7) a preparação para a partida. O elenco fez o último trabalho na cidade paulista antes de retornar ao Rio Grande do Sul. O treinamento que finalizou a preparação foi fechado no hotel da delegação. A comissão técnica de Eduardo Coudet orientou diversos exercícios no gramado, ajustando todos os detalhes para o jogo.

No último duelo pela competição continental, o clube gaúcho havia vencido o Real Tomayapo-BOL por 2 a 0 na noite da última terça-feira (4). Disputado no Estádio IV Centenário (Bolívia), o confronto teve o placar definido com gols de Bruno Gomes e Lucas Alario. Com o resultado, o Colorado chegou aos 8 pontos, mesma pontuação do adversário deste sábado. Mas como o Delfín leva vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols), o time de Eduardo Coudet ficou na terceira posição. Com isso, o clube equatoriano pode até empatar na partida contra o Inter para chegar aos playoffs.

Após a vitória contra o Tomayapo, o técnico Eduardo Coudet afirmou: “Sinto que fizemos um grande jogo e merecemos ganhar. (…) Estou contente. Contente porque ganhamos novamente, e agora vamos ao campo do Juventude, contra o Delfín-EQU, no sábado, sabendo que, se ganharmos, estaremos nos playoffs”, afirmou Coudet.

Brasileirão

Pelo Campeonato Brasileiro, o Inter retorna aos gramados no próximo dia 13 (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, onde mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (Santa Catarina). Em seguida, no dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (Bahia), às 16h.

