Política Na torcida pelo hexa, Lula vê jogo da Seleção em Brasília; Alckmin usa meia verde e amarela

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Lula e Alckmin assistiram ao jogo do Brasil contra a Suíça no CCBB, sede da transição de governo, em Brasília. (Foto: Claudio Kbene)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistiu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde trabalha sua equipe de transição de governo, ao segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O Brasil entrou em campo para pegar a Suíça nessa segunda-feira (28) pela segunda rodada do grupo G do torneio e assegurou a classificação para as oitavas de final com uma vitória por 1 a 0.

“Bom dia. Hoje tem Brasil! Acompanho o jogo em Brasília, onde hoje tenho reunião com @geraldoalckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos”, escreveu Lula no Twitter.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também viu o jogo na sede da transição. Ele usou meias verdes e a amarelas. Alckmin disse que foi a esposa, Lu Alckmin, quem colocou as meias na mala.

“Pausa aqui para torcer pela nossa seleção com as meias que a @lualckmin colocou na mala”, escreveu Alckmin na rede social.

Não é a primeira vez que as meias do vice eleito chamam a atenção nas reuniões da transição. Há duas semanas, ele vestiu um par de bolinhas estampadas.

Segundo a assessoria de imprensa do governo eleito, além de Lula e Alckmin, estavam juntos no local:

— a presidente do PT, Gleisi Hoffmann;

— a futura primeira-dama Janja da Silva;

— os ex-ministros Jaques Wagner, Fernando Haddad e Aloizio Mercadante;

— e os parlamentares Reginaldo Lopes, José Guimarães e Márcio Macedo.

Lula em Brasília

O presidente eleito, que acompanhou de São Paulo a estreia brasileira com vitória sobre a Sérvia, retornou a Brasília para avançar nas discussões a respeito da escolha dos ministros do futuro governo e sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição que vai viabilizar o pagamento de R$ 600 mensais ao Bolsa Família.

Lula chegou na noite de domingo (27) a Brasília acompanhado da futura primeira-dama, Janja Silva, e de Fernando Haddad, um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda.

Nessa segunda, Lula chegou no final da manhã ao CCBB para um encontro com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). O petista deve ficar na capital federal nesta semana, considerada decisiva para aprovação da PEC da Transição no Congresso Nacional.

