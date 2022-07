Política “Não esperem de mim uma postura raivosa”, afirma Lula

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Lula ao lado do seu pré-candidato a vice nas eleições presidenciais, Geraldo Alckmin Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula ao lado do seu pré-candidato a vice nas eleições presidenciais, Geraldo Alckmin. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a dizer, nesta sexta-feira (15), que não adotará uma postura agressiva durante a campanha eleitoral.

“Não esperem de mim uma postura raivosa. Eu tenho consciência do que represento para o Brasil e das necessidades do povo brasileiro. E é com essa cabeça, com esse coração muito aberto, de um homem apaixonado, que quero ajudar a reconstruir o País”, declarou o petista nas redes sociais.

“Soberania é o povo comer, estudar, trabalhar. Você não tem soberania ou independência com o povo passando fome”, afirmou Lula.

Nesta semana, o petista comemorou o apoio da funkeira Anitta à sua candidatura. “Agora que a Anitta está me apoiando, vou ter que aprender uns passinhos”, disse Lula.

Em uma live no Instagram na terça-feira (12), a cantora pediu o apoio de Lula para a legalização da maconha no Brasil. “Será que o Lula apoia isso? Apoia a legalização para nós? Estou te dando o maior apoio”, declarou Anitta.

