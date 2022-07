Polícia Mais de 200 quilos de cocaína são apreendidos em depósito na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

A cocaína pertencia a uma facção criminosa que distribui drogas para todo o Estado Foto: Polícia Civil/Divulgação A cocaína pertencia a uma facção criminosa que distribui drogas para todo o Estado. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (15), 206 quilos de cocaína em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A droga estava em um depósito.

A operação foi deflagrada após uma investigação que durou 30 dias. A apreensão ocorreu depois que os policiais abordaram um homem responsável pela segurança do depósito. Ele se preparava para sair do local com um quilo de cocaína quando foi preso.

No interior do imóvel, os agentes localizaram outros 198 tijolos da droga. A cocaína pertencia a uma facção criminosa que tem base no Vale dos Sinos e distribui drogas para todo o Estado.

De acordo com a Polícia Civil, a apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 7 milhões ao crime organizado.

