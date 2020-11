Rio Grande do Sul “Não estamos vivendo um momento de normalidade”, diz governador gaúcho

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Leite projetou que o RS poderá conviver com o vírus de forma segura até a chegada da vacina, sem sobrecarregar os hospitais. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite realizou, na tarde desta segunda-feira (23), uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, onde lembrou que o momento não é de normalidade. Ele também respondeu dúvidas sobre o mapa semanal do distanciamento controlado, que teve aumento no número de regiões em bandeira vermelha.

Uma vez que o Rio Grande do Sul vem observando um aumento de casos e de internações confirmadas por Covid-19, o governador ressaltou a importância da colaboração da população.

“É importante que as pessoas lembrem que não estamos vivendo um momento de normalidade. Temos um vírus que circula entre nós e é importante que as pessoas não se aglomerem e reduzam os contatos. Não estamos pedindo que fiquem trancadas em casa, pois sabemos que é importante que as pessoas circulem, para a saúde mental e para a economia, mas que, ao circularem, ajudem seguindo os protocolos. Assim, poderemos conviver com o vírus de forma segura até a chegada da vacina, sem sobrecarregar os hospitais”, afirmou Leite.

O Estado ficou com oito regiões em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto) e 13 em bandeira laranja (risco epidemiológico médio). As regiões em vermelho são Canoas, Capão da Canoa, Erechim, Ijuí, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Uruguaiana.

O governador ainda reforçou o apelo à população ao destacar a vitória coletiva do Rio Grande do Sul. “Estamos diante de uma situação que inspira cuidados. O vírus, como disse, circula entre nós, é uma situação de disseminação crescente, e é muito importante que tenhamos consciência. Evitar aglomerações, festas ou eventos onde não haja os cuidados devidos, para não nos colocarmos em risco, nem as pessoas que conosco convivem”, destacou.

O Estado apresenta uma das menores taxas de letalidade por coronavírus – 57,1 óbitos a cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa do Brasil é de 80,5. Para comparação, a taxa mais alta, do Distrito Federal, é de 128,2, e a mais baixa, de Minas Gerais, 46,2.

O RS também apresenta o menor excesso proporcional de óbitos do país: 3%. O excesso de óbitos identifica o diferencial do número de óbitos por causas naturais durante a pandemia em comparação com os óbitos esperados para o mesmo período. O excesso de óbitos mais alto, de 61%, foi encontrado no Amazonas.

Para reforçar a necessidade de colaboração e de cumprimento aos protocolos e às regras sanitárias, foi lançada, na semana passada, a campanha publicitária #TeCuidaRS, com material em TV, rádio e internet. Com a proximidade da temporada de veraneio, o governo estadual informou que a campanha será reforçada em outdoors localizados nas estradas que levam aos litorais Norte e Sul.

