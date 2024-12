Inter “Não invalida nada do que fizemos até aqui. Foi um grande ano”, diz Roger após derrota do Inter para o Flamengo

Sob o comando de Roger, Inter permaneceu invicto por 16 partidas Foto: Ricardo Duarte/Inter Sob o comando de Roger, Inter permaneceu invicto por 16 partidas. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O técnico Roger Machado admitiu que erros em série fizeram o Inter sofrer os três gols na derrota por 3 a 2 para o Flamengo na tarde de domingo (1º), no Maracanã, no Rio. O resultado acabou com a invencibilidade de 16 partidas do time gaúcho e com a remota possibilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

O Colorado já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025. “Não invalida nada do que fizemos até aqui. Foi um grande ano. Alimentamos a briga. Temos objetivos a curto, médio e longo prazo. A possibilidade de título encerra hoje [domingo]. Queremos colocar o clube na mais alta posição possível. Esperamos casa cheia contra o Botafogo porque será importante para acabar o ano em alta”, disse o treinador.

Com o resultado, o Inter permaneceu com 65 pontos e caiu para o quarto lugar na tabela do Brasileirão. Na penúltima rodada, o time enfrentará o Botafogo nesta quarta-feira (4), às 21h30min, no Beira-Rio.

