Rio Grande do Sul UFRGS divulga os gabaritos do segundo dia do vestibular; listão será publicado em 16 de dezembro

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

O vestibular foi realizado no fim de semana em seis municípios gaúchos Foto: Reprodução de vídeo vestibular foi realizado no fim de semana em seis municípios gaúchos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A Coperse (Comissão Permanente de Seleção) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) divulgou nesta segunda-feira (2) os gabaritos das provas do segundo dia do vestibular 2025.

As respostas corretas de língua estrangeira, biologia, física e química podem ser consultadas no site vestibular.ufrgs.br/cv2025/gabaritos.

O vestibular foi realizado no fim de semana em seis municípios gaúchos: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.

No total, 21.684 candidatos disputam 4.023 vagas de graduação. O listão com os classificados será divulgado no dia 16 de dezembro.

Medicina é o curso com mais candidatos por vaga (68,84), seguido por psicologia diurno (24,54), psicologia noturno (21,24), biomedicina (19,88) e fisioterapia (15,95).

2024-12-02