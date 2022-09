Mundo “Não pensei que ele seria capaz de fazer algo assim”, diz a namorada do brasileiro que atacou Kirchner

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Ambar, que se identificou como namorada de brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner, disse que acreditava que seu parceiro era uma "boa pessoa" e que não pensava que ele seria "capaz de fazer algo assim". (Foto: Reprodução)

A namorada do brasileiro preso por tentar assassinar a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, afirma ser alvo de ameaças, revela medo e nega que soubesse das intenções de Fernando Sabag Montiel, de 35 anos.

“Não pensei que ele seria capaz de fazer algo assim”, disse a mulher, que se identificou como Ambar, em uma entrevista ao canal Telefe Noticiais. “Na verdade, não encontro explicações, não pensei que ele era uma pessoa assim. Estou perplexa como todos vocês”, completou ela.

Ambar classificou Montiel como “boa pessoa, legal, piadista e amoroso” e diz não acreditar que o namorado tivesse uma arma em casa.

Segundo ela, os dois se conheciam há quatro meses, mas estavam juntos há um mês. “Conheci ele em uma festa, ficamos amigos, e depois conhecemos Nicolás, que nos deu um trabalho”, conta Ambar, que cedeu a entrevista ao canal argentino ao lado de quatro amigos, um deles Nicolás, o chefe do negócio de venda de algodão doce, onde ela e Montiel trabalham.

Ambar também revela que a polícia levou todas as suas roupas ao realizar a varredura do apartamento em que morava com Montiel, e reclamou por não ter nada o que vestir. “É injusto. Não tenho nada a ver com tudo isso.”

Segundo informações oficiais, documentos de uma mulher identificada como Brenda Elizabeth Uriarte foram encontrados na residência do brasileiro, mas não está claro se ela e Ambar são a mesma pessoa.

Redes sociais

A mulher também afirmou ter “medo” porque recebe várias mensagens de pessoas desconhecidas que a culpam pelo ato de seu namorado. “Temos muito medo das ameaças e do que pode acontecer amanhã. Estamos muito assustadas. […] Tiram nossa possibilidade de trabalhar”, afirmou. “Não somos terroristas.”

Nicolás, um dos quatro jovens que acompanharam Ambar na entrevista, é o chefe do negócio de venda de algodão doce. O homem também afirmou ter ficado “chocado” ao descobrir que seu colega era o responsável pelo atentado contra a vice.

“Nos ameaçam pelas redes sociais, nos dizem que querem nos matar. É uma situação horrível. Isso vai nos ferrar, e nós somos trabalhadores”, disse ele, antes de comentar sobre a personalidade de Sabag Montiel. “Ele se queixava da economia, da subida do dólar, mas como qualquer um, não com agressividade”.

Entrevista

Uma antiga entrevista que Sabag Montiel deu ao canal Crónica TV ao lado de Ambar, enquanto vendiam algodão doce, para falarem dos planos socioeconômicos do governo de Alberto Fernández foi exibida na sexta (01). Ambos afirmaram que a assistência é desnecessária, mas a mulher foi além:

“Eu antes recebia um plano social, mas agora prefiro sair para trabalhar. Para mim, coletar benefícios sociais é incentivar a vadiagem”, afirmou a mulher que, em seu mural do Facebook, descreveu enfrentamentos com “máfias” de vendedores de algodão doce peruanos com quem disputa mercado.

Segundo o jornal La Nación, em 17 de março do ano passado, Sabag Montiel foi detido por porte de arma. Na ocasião, foi flagrado com uma faca e alegou que a usava para defesa pessoal. Ele foi abordado na época por estar estacionado com um veículo sem a placa traseira e alegou que ela caíra “devido a um acidente de trânsito ocorrido dias atrás”. Quando abriu a porta para pegar a documentação do carro, uma faca de 35 centímetros de comprimento caiu no chão.

