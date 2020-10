Política “Não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo”, diz Maia sobre Salles

24 de outubro de 2020

Foto: GOVSP

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma postagem, neste sábado (24), onde toma partido no conflito político entre os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. No Twitter, o deputado atacou Salles: “O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo”. A crítica à atuação de Salles por parte de Maia não é novidade, mas tem significado diferente diante da disputa e teste de forças do chefe do Meio Ambiente com o palaciano Ramos.

Maia já havia Ramos anteriormente, ele que é responsável pela articulação política com o Parlamento e tem o apoio de membros do grupo político chamado Centrão.

Além de Maia ele também é apoiado pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), que também fez uso de suas redes sociais para apoiar Ramos.

O problema é que chamada ala ideológica do governo, tem críticas ao militar justamente por essa proximidade com o Centrão. Já Salles tem entre seus defensores o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Segundo Salles Ramos atuaria para minar sua atuação no ministério, e a situação teria piorado após a informação de que o colega teria articulado com o Ministério da Economia maiores recursos para as pastas da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional enquanto para o Meio Ambiente teria sugerido reduções.

Esse desencontro ficou ainda mais latente, além de público, após uma postagem de Salles em que acusa o ministro da Secretaria de Governo de ser fonte de uma reportagem sobre seu ministério do Meio Ambiente.

A postagem, feita na última quinta-feira (22), foi apagada, mas o atrito foi registrado. Nela Salles chamou Ramos de “banana de pijama” e também de #maria fofoca”.

No mesmo dia Salles e Ramos chegaram a se falar brevemente e, na sexta-feira (23), ambos foram vistos em evento da FAB (Força Aérea Brasileira) junto do presidente Jair Bolsonaro, que teria feito a mediação entre os dois.

Todos almoçaram juntos, acompanhados de outros membros do governo, e a dupla teria sido estimulada a conversar pessoalmente para resolver a questão, o que ainda não se tem notícia de ter acontecido.

O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 24, 2020

