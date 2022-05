Porto Alegre “Não vamos desistir de batalhar por espaços públicos bem cuidados e seguros à população”, diz prefeito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Melo vistoriou a instalação dos novos postes e luminárias de LED no Parque Marinha do Brasil Foto: Divulgação/PMPA Melo vistoriou a instalação dos novos postes e luminárias de LED no Parque Marinha do Brasil. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que não vai “desistir de batalhar por espaços públicos bem cuidados e seguros à população”. A declaração foi dada durante vistoria da instalação dos novos postes e luminárias de LED no Parque Marinha do Brasil, no fim da tarde de terça-feira (24).

“Diante dos furtos dos materiais de iluminação, fomos obrigados a mudar a estratégia de instalação dos equipamentos, com dispositivos para dificultar a ação de criminosos. Não vamos desistir de batalhar por espaços públicos bem cuidados e seguros à população”, declarou o prefeito.

Segundo a prefeitura, já foi feita a escavação e infraestrutura subterrânea de 50% do projeto e a implantação de 36 novos postes com luminárias no parque. A segunda etapa de modernização da iluminação do Marinha começou em abril e prevê a instalação de pelo menos 80 postes de quatro metros, dois postes de 12 metros e cerca de 250 lâmpadas de LED.

A rede subterrânea foi reforçada com dutos de concreto, assim como a base dos postes, para evitar que sejam depredados e derrubados.

