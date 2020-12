Celebridades Nasce Raika, filha de Alok e Romana Novais: “Entrei em trabalho de parto prematuro”

Alok e Romana com Raika. Foto: Reprodução/Instagram Alok e Romana com Raika. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Romana Novais deu à luz Raika, fruto da união com o DJ Alok. A filha caçula nasceu na quarta-feira (2) de parto prematuro causado por complicações da Covid-19. O casal testou positivo para doença no começo deste mês.

A bebê que nasceu após 32 semanas de gestação ganhou homenagem dos pais nas redes sociais. “Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano”, escreveu o DJ.

“A Raika nasceu ontem [quarta] à noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação”, completou a médica.

Ravi, o primeiro filho do casal, nasceu em janeiro deste ano e completou 10 meses recentemente.

Envelhecer

Em agosto, quando Alok completou 29 anos, o DJ comentou sobre o fato de envelhecer. A fala aconteceu ao lado da mulher, Romana Novais, do filho Ravi, então com 7 meses, da mãe e da irmã em uma fazenda no interior de São Paulo.

“Completo 29 voltas ao sol, e assim sigo no fluxo do universo, me conectando com aquilo que acredito. Envelhecer? Não vejo com essa ótica. Diria que a cada volta ficamos mais próximo da nossa origem. Obrigado Deus por tantas bençãos. Prometo sempre te servir enquanto tiver aqui na minha jornada. Obrigado a todos pelas mensagens. Amo cada um de vocês com todo meu coração!”, escreveu ele na legenda de uma foto com a família no Instagram na ocasião.

“Parabéns meu amor! Te desejo um novo ciclo de muito amor, saúde, tolerância, paciência, maturidade, respeito e sabedoria p/ seguirmos juntos nessa vida. Minhas orações, sonhos e planos estarão sempre em sintonia com você. Que vc continue com esse seu lado humano, solidário e cuidadoso sempre aflorado. Isso te faz ainda mais especial. E que você nunca deixe de optar pelo caminho da verdade e do bem, amo a sua essência e te amo sem limites!”, comentou Romana Novais, que estava grávida de Raika.

