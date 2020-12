Celebridades Ex-BBB Ivy Moraes rompe relacionamento: “Optamos pela separação”

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Ivy e Rogério com o filho. Foto: Reprodução/Instagram Ivy e Rogério com o filho. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Ivy Moraes se pronunciou após áudios comprometedores do até então noivo e jogador de vôlei Rogério Fernandes serem publicados na internet. À colunista Fábia Oliveira, a modelo enviou um comunicado onde afirmou o fim do relacionamento.

“É um momento muito delicado da minha vida. E realmente a vida pode mudar seu traçado de uma hora pra outra. Eu estava com casamento marcado, feliz, e com planos e sonhos futuros. Com os acontecimentos que todos sabem e não preciso nem voltar a falar, o casamento foi cancelado e eu pedi um tempo para repensar sobre minha vida, sobre minha família. Procurei abrigo em meus familiares, procurei me apegar a Deus e pedi acima de tudo serenidade para que quaisquer fossem minhas escolhas, que eu as fizesse com paz no coração”, contou a ex-sister, que confessou estar abalada com a situação.

“Sim, gente, estou magoada, sim, estou triste, mas estou me apegando também a cada mensagem de carinho que tenho recebido a cada apoio, muito obrigada. Neste momento, optamos pela separação do casal. O Rogério deixou a nossa casa e também buscará essa paz interior. Peço que compreendam que independente de qualquer coisa temos um filho e vamos fazer de tudo pelo bem-estar dele. Neste momento optamos pelo nosso distanciamento”, finalizou a influencer.

Recentemente, Ivy resolveu cancelar a festa de renovação de votos, avaliada em cerca de R$ 90 mil, que aconteceria em Cancún, após os rumores de traição do marido. Segundo a colunista Fábia Oliveira, prints e áudios de conversas entre o marido da ex-BBB e uma mineira de 30 anos teriam sido recebidos por ela com mensagens “impúblicaveis”, que segundo Fábia, enviou em sua íntegra à modelo.

Tudo teria ocorrido quando Ivy estava em Angra dos Reis a trabalho. A colunista chegou a transcrever a conversa entre Rogério e a mineira. A moça chegou a questionar sobre o casamento marcado com Ivy e o marido respondeu: “Para! Acha que ela não faz o mesmo? Eu só finjo de bobo”, escreveu.

