Nascimentos diminuem na China e população deve parar de crescer em 2025

26 de julho de 2022

Para especialistas, situação é resultado de um longo período de baixa taxa de natalidade imposta pela política do filho único. (Foto: Reprodução)

O número de nascimentos na China em 2021 foi o menor em décadas em várias regiões, segundo informa o jornal estatal chinês “Global Times”, com base em dados divulgados, até agora, por 29 províncias e regiões do país. O regime chinês prevê que a população do país se reduza a partir de 2025.

Em apenas seis entre as dez maiores províncias o número de nascimentos ultrapassou 500 mil. Apenas Guangdong teve mais de 1 milhão de novos nascimentos. A população atual da China é de 1,412 bilhão, segundo dados oficiais de 2021.

De acordo com os dados provinciais, o número de nascimentos na Província de Hunan, no centro da China, caiu abaixo de 500 mil pela primeira vez em quase 60 anos. Henan, no centro da China, a cidade com a terceira maior população do país, teve menos de 800 mil nascimentos pela primeira vez desde 1978. O número de nascimentos na Província de Jiangxi, no leste, caiu abaixo de 400 mil pela primeira vez desde a década de 1950.

A taxa de crescimento da população total desacelerou significativamente na China nos últimos anos e deve entrar em crescimento negativo antes do fim do período quinquenal que se encerra em 2025, informou ao “Global Times” Yang Wenzhuang, chefe assuntos familiares e de população da Comissão Nacional de Saúde de Pequim.

Filho único

Na década de 1970, a China implementou a política do filho único para reduzir o ritmo do crescimento de sua população — impondo multas e outras sanções a casais que não seguissem. Essa política, porém, foi alterada em 2016, quando o regime passou a permitir até dois filhos por casal.

“Este é um resultado inevitável de um longo período de baixa taxa de fertilidade”, disse Huang Wenzheng, especialista em demografia e pesquisador sênior do Centro para a China e Globalização, ao “Global Times”. “Pode-se prever que a taxa de natalidade total da China continuará encolhendo por mais de um século e a taxa de natalidade nas cidades maiores também.”

“Baixas taxas de fertilidade significam que há menos mães e pais em potencial”, prosseguiu Huang. “O número de pessoas dispostas a ter filhos também está diminuindo rapidamente. Como consequência desses dois fatores, agora, vemos a tendência de encolhimento rápido na taxa de crescimento natural da população”, disse o especialista.

