Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Programação será diversificada e para todos os públicos. Foto: Cesar Lopes/PMPA

Neste final de semana, iniciam-se as festividades natalinas promovidas pela prefeitura de Porto Alegre. A primeira atividade do Natal dos Encantos está marcada para este sábado (4), às 18h, na Orla do Guaíba, junto à Usina do Gasômetro.

A programação começa com apresentações de DJs. A seguir, às 19h, a Banda Municipal toca para o público e logo após será realizado o show natalino com a chegada do Papai Noel.

No domingo (5), acontecerá a abertura da Casa do Papai Noel, às 16h, localizada no Museu do Trabalho (rua dos Andradas 230 – Centro Histórico). O funcionamento será até o dia 23 de dezembro, de terça a domingo, das 15h até as 20h. A única segunda-feira em que a casa estará aberta será a do dia 6 de dezembro.

Também no domingo, começa a funcionar a Vila de Natal, em frente à prefeitura (Praça Montevidéo, 10). No local, serão comercializados artesanatos feitos pelas comunidades. A feira ficará aberta de 5 a 23 de dezembro, com horário de funcionamento das 14h às 20h.

Serviço

A programação completa pode ser acessada no site prefeitura.poa.br/nataldosencantos. Os eventos são gratuitos e acontecerão sempre aos finais de semana, na Orla do Guaíba, próximo a Usina do Gasômetro, até dia 19 de dezembro.

Solidariedade

Em todos os eventos, a prefeitura, liderada pelo Gabinete da Primeira-Dama, terá pontos de coleta de doações para a Campanha do Brinquedo.

