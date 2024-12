Saúde Naturale celebra a sua quarta conquista no Carrinho Agas em 2024

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Premiação reforça a trajetória da empresa, que já havia sido reconhecida em 2019, 2022 e 2023 Foto: MKT Naturale/Divulgação Foto: MKT Naturale/Divulgação

A Naturale, com sede em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, conquistou mais um marco em sua trajetória ao ser premiada pela quarta vez com o Carrinho Agas, reconhecimento máximo do setor varejista gaúcho.

O anúncio oficial foi feito pelo presidente da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), Antônio Cesa Longo, no dia 3 de dezembro de 2024, em Porto Alegre. A cerimônia de premiação está marcada para 10 de dezembro no Clube União.

Celebrando 24 anos de atuação, a Naturale destacou-se novamente como a melhor fornecedora de produtos naturais e integrais. Essa conquista reforça a trajetória sólida da empresa, que já havia sido reconhecida em 2019, 2022 e 2023, sempre inovando e tendo destaque pela sua qualidade.

“Receber o Carrinho Agas novamente em um ano tão desafiador como foi 2024 é motivo de enorme orgulho e alegria. Essa premiação chega num momento importante de retomada e nos inspira a continuar promovendo saúde, bem-estar e excelência em nossos produtos, sempre com dedicação e respeito ao consumidor”, enfatiza Natália Dolzan, diretora de marketing da Naturale.

Processando mais de três milhões de quilos de aveia por mês, a Naturale cada ano que passa se consolida como referência no mercado brasileiro e no Mercosul. “Estamos entre as lideranças brasileiras no segmento de alimentos funcionais. A empresa também contribui significativamente para o desenvolvimento da cadeia produtiva local, através do fortalecimento das parcerias regionais. Outro ponto que merece destaque é a ampliação da presença de produtos Naturale nas gôndolas, assim como o desenvolvimento de produtos para diversas marcas próprias”, concluiu Natália.

A Naturale produz flocos de aveia, farinha, granolas, barras nuts, barras de cereais, barras proteicas e aveias saborizadas. Mais informações em www.cereaisnaturale.com.br e pelo Instagram @cereaisnaturale.

