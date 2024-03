Acontece Naturale completa 24 anos

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Indústria gaúcha propaga alimentação saudável no mercado brasileiro

A família Dolzan, à frente da Naturale, localizada em Lagoa Vermelha, inicia neste mês as comemorações alusivas ao aniversário de 24 anos da indústria gaúcha.

Com uma série de atividades planejadas para propagar a importância da alimentação funcional na mesa dos brasileiros, a celebração, percorre um cronograma de ações até 2025 e objetiva aprimorar os processos industriais, de comunicação e de relacionamento com produtores locais e regionais, com o lançamento de novos produtos, a revitalização de embalagens e a conquista de novos players de varejo em mercados brasileiros e internacionais.

Paralelamente, a Naturale quer intensificar a presença da marca no mercado com seu mix de produtos, além de aprimorar novos conhecimentos das tendências alimentares, que estabelecem sinergia com a aveia, principal matéria-prima da indústria.

A ideia da indústria reside em dar “passos assertivos”, orientados pelo mercado alimentício, frente aos novos comportamentos alimentares, das novas gerações de consumidores e da longevidade.

De acordo com o relatório global de nutrição personalizado de 2021, 55% dos consumidores entrevistados relatam estar dispostos a investir mais em produtos funcionais que realmente podem trazer benefícios à saúde. Outro importante dado, nas pesquisas que guiam a Naturale, é que os consumidores estão cada vez mais bem informados e conscientes da sua saúde. Por isso, a busca por alimentos que oferecem benefícios além do básico torna-se mais evidente. “Essa é a vocação empreendedora do nosso negócio familiar e que estimula a nossa capacidade de disseminar constantemente a cultura da aveia e sua benéfica versatilidade ao corpo e mente humana”, explica o diretor comercial Cristiano Cunha Dolzan.

Da aveia, são produzidos vários derivados, como granolas, muslis, barras de cereais, barras nuts, entre outros. É um mercado em constante crescimento. “Grandes mercados já perceberam sua força e criaram marcas próprias de alguns produtos, sendo a Naturale a parceira do seu negócio”, enfatiza a diretora de marketing Natalia Dolzan.

Originários da agricultura

A história da Nat Cereais e Alimentos Ltda., conhecida pela marca Naturale, desponta como uma das cinco maiores de seu segmento no Brasil. Ao longo dos anos, conquistou o respeito e o reconhecimento no mercado, com diferentes distinções. “O compromisso com a qualidade do que produzimos e a transparência com nossos colaboradores, fornecedores e clientes são competências primordiais da nossa indústria”, explica a diretora financeira Daniela Dolzan.

O trio de irmãos, na gestão em diferentes áreas da Naturale, são testemunhas de um trabalho árduo e visionário do patriarca, Antônio Carlos Motta Dolzan, administrador da indústria e originário da agricultura, que desbravou o seu negócio com coragem, determinação e resiliência.

“Hoje, vimos uma empresa forte que aposta no conceito da saudabilidade para expandir seus negócios, gerando empregos a mais de 220 colaboradores de forma direta, trabalhando com mais de 30 mil toneladas de aveia anualmente, e auferindo um faturamento anual de aproximadamente R$ 130 milhões. Diante disso, chancela um trabalho de mais de duas décadas. “Por outro lado, com união familiar ecoa o propósito de romper novas fronteiras, a médio e longo prazo, com vitalidade empresarial e responsabilidade social”, afirma o fundador Antônio Carlos Motta Dolzan.

Mais informações podem ser obtidas em www.cereaisnaturale.com.br ou pelo Instagram @cereaisnaturale.

