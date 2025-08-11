Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Ciência Nave espacial com astronautas da Crew-10 pousa no mar

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Tripulantes voltam para a Terra após 148 dias no espaço.

Foto: Reprodução
Tripulantes voltam para a Terra após 148 dias no espaço. (Foto: Reprodução)

A espaçonave Crew Dragon, que transportava quatro astronautas da missão Crew-10, pousou no mar próximo à costa da Califórnia, nos Estados Unidos, às 12h33 (horário de Brasília) de sábado (9). O retorno marcou o fim de uma missão de quase cinco meses no espaço.

A bordo estavam Anne McClain e Nichole Ayers, da Nasa, Takuya Onishi, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa), e Kirill Peskov, da agência espacial russa Roscosmos. A equipe passou 148 dias fora do planeta.

O pouso no Oceano Pacífico foi acompanhado por equipes de resgate especializadas, responsáveis por garantir a segurança da tripulação e recuperar a cápsula após a entrada na atmosfera terrestre.

A nave deixou a Estação Espacial Internacional (ISS) por volta das 19h (horário de Brasília) da sexta-feira (8), iniciando a trajetória de retorno que incluiu a desacoplagem e manobras controladas para a reentrada.

Durante a missão, os astronautas participaram de experimentos científicos e atividades de manutenção na ISS, contribuindo para pesquisas nas áreas de biologia, física e tecnologia espacial.

Cinco meses em órbita

O grupo chegou à estação em março deste ano, integrando a equipe que operou no laboratório orbital em condições de microgravidade. Ao longo desse período, realizaram observações da Terra e testes de novos sistemas para futuras missões espaciais.

A missão Crew-10 também foi marcada pela cooperação internacional, reunindo profissionais de três diferentes agências espaciais. Essa colaboração é considerada fundamental para a continuidade de projetos conjuntos na exploração do espaço.

Para garantir a operação contínua da ISS, a missão Crew-11 chegou ao laboratório orbital em 2 de agosto. Essa nova equipe deve permanecer a bordo até 2026, quando ocorrerá a próxima troca de tripulação.

O retorno da Crew-10 reforça o papel da nave Crew Dragon como meio confiável de transporte humano para a órbita baixa da Terra. Desenvolvida pela SpaceX, a cápsula é projetada para múltiplos voos e para pousar com segurança no mar.

Com a conclusão da missão, os astronautas iniciam agora um período de reabilitação física e análise médica, etapa essencial para readaptação ao ambiente terrestre após meses de exposição às condições do espaço.

