Porto Alegre Navio-veleiro da Marinha do Brasil tem visitação gratuita em Porto Alegre neste sábado

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Embarcação atracada no Cais Mauá cumpre roteiro em homenagem aos 200 anos da proclamação da República. (Foto: Divulgação/Marinha do Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O navio-veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do Brasil, estará aberto a visitação pública entre as 9h30min e as 18h deste sábado (24) no Cais Mauá, Centro Histórico de Porto Alegre. A entrada é franca. Apesar da mesma denominação, não se trata do barco Cisne Branco, que realiza passeios no Guaíba há mais de 40 anos.

A embarcação atracou na capital gaúcha como parte de um roteiro comemorativo aos 200 anos da Independência do Brasil, iniciado em fevereiro e que contemplou diversos portos do País e Exterior. Antes de chegar à cidade, passou pelos litorais catarinense (Itajaí) e gaúcho (Rio Grande).

Estão a bordo o Comodoro Pedro Pesce, o coronel Waldir Silva Filho e Paulo Renato Paradeda. “O Cisne Branco cumpre funções diplomáticas e de relações públicas”, ressalta a Força Armada. “Sua missão é representar o Brasil em eventos náuticos nacionais e internacionais, bem como divulgar a mentalidade marítima e preservar as tradições navais.”

Detalhamento

Terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, o navio-veleiro Cisne Branco (U-20) foi construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf na capital holandesa Amsterdã e inaugurado no dia 9 de novembro de 1998, com lançamento ao mar em 4 de agosto do ano seguinte.

São 76 metros de comprimento, deslocamento carregado de 1.038 toneladas e capacidade para 42 tripulantes. Como propulsão utiliza diesel e a força do vento sobre suas 32 velas (15 redondas, dez latinas, seis auxiliares e uma de mau tempo), que somam 2.195 metros quadrados.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre