As autoridades locais acreditam que ela foi nadar com o filho e não resistiu a correnteza. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após se confirmado que o corpo encontrado no Lago Piru na última segunda-feira (13) era de Naya Rivera, o Departamento de Polícia de Ventura disse, em coletiva de imprensa, que a atriz teria socorrido o filho, mas não conseguiu ter força para lutar contra a correnteza e acabou morrendo afogada. Josey, de apenas 4 anos, teria dito as autoridades que viu a mãe desaparecer na água.

De acordo com a polícia, o barco não estava ancorado quando mãe e filho foram nadar e a correnteza estava muito forte no momento. Naya teria voltado ao barco para salvar o filho, mas não conseguiu subir na embarcação.

“Foi durante esse período que o garoto descreveu que a mãe o ajudou. Ele disse aos investigadores que olhou para trás [quando estava no barco] e a viu desaparecer na água. Acreditamos que ela reuniu energia suficiente para colocar seu filho de volta no barco, mas não conseguiu se salvar”, disse o xerife a imprensa.

O filho de Naya está com o pai, o ator Ryan Dorsey. A atriz ficou conhecida por viver Santana Lopez na série musical “Glee” e seu corpo foi encontrado justamente no dia em que a morte do ator Cory Monteith, que foi protagonista da atração, completou sete anos.

Fundo estudantil

Nesta terça-feira (14), os criadores de “Glee” anunciaram que vão criar um fundo estudantil para que o pequeno Josey Dorsey tenha a faculdade garantida, segundo o TMZ.

“Nosso coração está voltado para a família dela, especialmente sua mãe, Yolanda, que era uma grande parte da família Glee, e seu filho, Josey. Atualmente, nós três estamos no processo de criar um fundo de faculdade para o lindo filho que Naya mais amava”, contam Ryan Murphy, Ian Brennan e Brad Falchuk.

O trio ainda enalteceu o profissionalismo da atriz, destacando ainda seu talento e parceria longe das câmeras.

“Naya era uma verdadeira profissional. Sempre na hora certa, sempre conhecia suas falas (o que não era fácil, considerando os bocados gigantes de diálogo que muitas vezes demos a ela), sempre deixava todo mundo rindo no set. Ela era calorosa, carinhosa, ferozmente protetora com o resto do elenco, forte, exigente, divertida, gentil e generosa. Houve altos e baixos durante os anos maravilhosos e estressantes que passamos fazendo Glee. Discordamos, brigamos, criamos, depois brigamos um pouco mais novamente. O tipo de coisas que acontecem em uma família. Naya era mais do que apenas uma atriz do nosso programa. Ela era nossa amiga”, afirmam.

Eles ainda contaram que a atriz não faria parte do elenco principal, e que atuaria somente algumas falas no piloto.

“Naya não estaria regular na série quando a lançamos em Glee. Ela não tinha mais do que algumas falas no piloto. Mas não demorou mais do que um episódio ou dois para percebermos que tínhamos sorte de encontrar uma das estrelas mais talentosas e especiais com as quais teríamos o prazer de trabalhar. Naya podia atuar, dançar e cantar. Ela podia fazer uma piada e esmagar você com uma cena emocional. Ela podia passar de assustadora, dura a profundamente vulnerável com facilidade. Era uma alegria para escrever, uma alegria para dirigir e uma alegria por estar por perto”, relatam.