Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

"O mais fofo despertador do planeta", disse Tom Brady ao posar com a filha. (Foto: Reprodução/Instagram)

Tom Brady mostrou um momento fofo ao lado da filha, Vivian, de sete anos, ao acordar na manhã dessa terça-feira (14). No Instagram, o marido de Gisele Bündchen publicou uma foto abraçadinho com a menina. “O mais fofo despertador do planeta”, disse ele.

Mas a imagem criou um gatilho nos fãs, que viram uma grande semelhança da menina com Gisele na infância. “É a cara dela pequena”, disse um. “Que lindinha, bem Gisele mesmo”, disse outro.

Rotina de exercícios

Nesta semana, Gisele Bündchen dividiu com seus seguidores sua rotina de exercícios em casa. A supermodelo, que completa 40 anos na semana que vem, exibiu sua boa forma no vídeo, mostrando em tutorial um de seus treinos “favoritos” para o abdômen.

“Movimentar meu corpo sempre me faz sentir muito bem e, como muitos de vocês vêm pedindo para eu mostrar minha rotina de exercícios, aqui vai uma das minhas séries favoritas para fortalecer o abdômen”, escreveu Gisele, incentivando quem assistisse a “mexer o corpitcho”.

Casada com o jogador de futebol norte-americano Tom Brady, a supermodelo gosta de dividir a prática de hábitos saudáveis em suas redes sociais, incluindo suas aulas de yoga e as refeições caseiras que prepara.

