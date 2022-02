Mundo Negociação de paz: após impasse sobre local, Ucrânia terá encontro com russos

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Tropas russas partiram da Belarus para invadir a Ucrânia. Foto: Reprodução Tropas russas partiram da Belarus para invadir a Ucrânia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, afirmou que vai enviar uma delegação para negociar com os russos sem pré-condições.

A agência de notícias RT, ligada ao governo russo, havia noticiado que os ucranianos haviam aceitado negociar e que os diálogos ocorreriam na cidade de Gomel, na Belarus.

Neste domingo (27), a Rússia afirmou que enviou uma comitiva a Gomel para negociar, mas os ucranianos se recusaram, pois a Belarus não é um território neutro – tropas russas partiram da Belarus para invadir a Ucrânia.

No entanto, depois disso o líder da Belarus, Alexander Lukashenko, conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e esse teria sido convencido a mandar representantes para falar com os russos.

Lukashenko afirmou que, no momento da partida, negociações e regresso da delegação ucraniana, todos os aviões, helicópteros e mísseis que estão no território bielorrusso permanecerão no terreno.

