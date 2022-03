Colunistas Nelson Jobim diz que “terceira via não conseguiu se viabilizar”

Por Flavio Pereira | 20 de março de 2022

Ex-presidente do STF, ministro Nelson Jobim esteve em Santa Maria. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente do STF e ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, comentou que a chamada terceira via, pelo menos por enquanto, não conseguiu se viabilizar para a eleição presidencial, e o cenário eleitoral continua projetando uma polarização entre Jair Bolsonaro e Lula no futuro. Ele alerta para a importância da eleição para a Câmara dos Deputados, da qual já foi presidente.

Jobim, que atualmente reside em São Paulo, esteve em Santa Maria para o ato de inauguração do prédio da Justiça Militar da União, que recebeu o nome do seu pai, o advogado Helvio Jobim. Em Santa Maria, ele falou aos jornalistas Alexandre De Grandi e Viviana Fronza, do Grupo Diário:

“O problema básíco desta eleição, não é só prestar atenção no problema da presidência da República, mas na composição a Câmara dos Deputados. Porque a Câmara, nos últimos anos, assumiu um poder muito forte. Observa bem, o presidente da Câmara hoje, neste orçamento de 2022, ele administra R$ 35 bilhões entre emendas de bancada, individuais e de relator. Hoje, a dependência do Poder Executivo em relação à Câmara, é muito forte. Então, é importante não só eleger o presidente da República, mas eleger uma bancada forte.”

Governador, entre o “fico” ou a saída do PSDB

O governador Eduardo Leite poderá anunciar já nesta segunda-feira, a sua decisão sobre o caminho político que vai trilhar. Leite, que depois das reuniões em Porto Alegre com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, na última quarta-feira, esteve muito próximo de anunciar sua filiação ao partido, teria recuado ao receber a carta assinada pelos ex-presidentes, senadores e deputados do PSDB pedindo que ele não abandone o partido.

No quesito salários, prefeito de Santa Maria é o campeão

A aplicação do novo salário do prefeito de Santa Maria, o tucano Jorge Possobon, o coloca no pódio do mais alto salario entre os prefeitos gaúchos. Com os R$ 31,7 mil que passará a receber, Possobon supera de longe o salário do governador do Estado, de R$ 25,3 mil. E assume a liderança entre os prefeitos das maiores cidades. Porto Alegre: R$ 19,4 mil. Caxias do Sul: R$ 23,9 mil. Canoas: R$ 24,3 mil. Pelotas: R$ 19,7 mil. E Gravataí, R$ 18 mil.

Coronel Marco Paulo Beck: “Governador induziu a erro os deputados estaduais”

“O Governador Leite induziu em erro grosseiro a Assembléia Legislativa para aprovar a PEC 78/20,alterando o art. 41 da Constituição Estadual para incluir os Brigadianos e Bombeiros Militares no RPPS (CERS/89, art. 41).” A afirmativa é do presidente da Associação dos Oficias da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Marcos Paulo Beck, ao comentar a decisão do STF que julgou que “os Militares Estaduais não integram o Regime Próprio da Previdência Social dos Estados”.

A Decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 6917) desmente, segundo o presidente da Associação , “argumentos do Governador Eduardo Leite que jogou os militares do Estado no mesmo regime dos servidores públicos, com alíquota progressiva.”

O coronel Beck lembra que a ASOFBM ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o art. 41 da CERS (ADI 0013555-45.2021.7000), por entender flagrantemente inconstitucional. O feito ainda está pendente de exame pelo Pleno do Tribunal de Justiça gaúcho.

