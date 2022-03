Colunistas Passaportes ideológicos

Por Leandro Mazzini | 20 de março de 2022

Eduardo Bolsonaro briga com o PT pelo comando da comissão, que é o passaporte oficial para viagens internacionais de comitivas eleitorais, as quais levarão o discurso da direita ou da esquerda a outros países. (Foto: Lula Marques)

Expoentes dos partidos de centro-esquerda e bolsonaristas, da direita, travam uma batalha velada pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e Senado. Em tempos de guerra, em especial, as duas são consideradas vitrines políticas-eleitorais essenciais para seus candidatos.

Deputados pressionam o presidente Arthur Lira a segurar indicações para os comandos das comissões até que se feche a “janela” de troca de partidos – e assim evitar confusão. PT e o deputado Eduardo Bolsonaro brigam pelo comando da CREDN.

Queimado

Eduardo tenta realocar nela o assessor especial Filipe Martins, que se queimou em audiência no Senado ao fazer um gesto considerado racista.

Discurso

Comandar as comissões exteriores é o passaporte oficial para viagens internacionais de comitivas, as quais levarão o discurso da direita ou da esquerda a outros países.

Coldre

Delegados e agentes da PF realizaram reunião sigilosa, em Fortaleza, para alinhar estratégias de segurança na campanha dos candidatos à Presidência. É a turma que vai acompanhá-los nas ruas. O incidente da facada contra Bolsonaro acendeu o alerta. A informação sobre a reunião foi antecipada pela Coluna na sexta-feira (18).

Indefinição

O vice-presidente Hamilton Mourão quer disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul, mas se esqueceu de combinar a chapa no Estado. Disciplinado, freou conversas e silenciou. Com a indefinição de Bolsonaro sobre o vice na chapa à reeleição, há no Palácio quem indique que o capitão vá manter o general na cota.

Palatável

Agora no Republicanos, ligado à Igreja Universal e representante na Esplanada de boa parte do voto evangélico, Mourão pode ser o melhor representante de duas alas que pesam bem no saldo eleitoral do presidente: cristãos e militares. O general é o mais palatável dentro do Exército.

Misturados

Gazeteiros de gabinetes dão conta de que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que surpreende articulação e forma ampla coalizão, pode sair do PL. Nesse caso, a depender do partido, o vice cotado é o ex-deputado federal Pedro Paulo, da turma do prefeito Eduardo Paes.

Arbitragem

A condução da arbitragem da disputa entre a CA Investment e a J&F Investimentos não ocorreu como esperado em São Paulo. Uma das partes teria contado com número superior de advogados nas salas, comprometendo, assim, a igualdade na disputa. Um documento teria sido produzido por um escritório fora do processo.

Acarajé eleitoral

Ciente de que dia 1º de janeiro será um desempregado, o governador Rui Costa anunciou candidatura ao Senado sem avisar ao padrinho Jaques Wagner. Isso foi festejado pelo vice João Leão (Progressistas), que começou a fazer planos de, como governador interino, eleger bancada do partido.

PT no fogo

Há dias, Wagner cravou – também sem avisá-lo – que Rui continua no cargo até o fim do mandato. Foi o suficiente para Leão anunciar o rompimento com o PT. O governador engoliu e ficará. Mas, na vendeta, botou o PT no fogo: Rui Costa lançou o desconhecido Jerônimo Rodrigues ao governo pelo partido, sem pedir à cúpula do partido.

Ayurveda

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, baixou portaria que levou aos céus a turma zen Brasil adentro. Credenciou a Escola Superior de Ensino de Ayurveda para “oferta de cursos superiores na modalidade a distância”. A sede é Porto Alegre, poderá atender presencialmente, e tem quatro anos para provar que a canetada valeu à pena.

Descartada

Bolsonaro elogiou tanto Tereza Cristina como senadora em cargo de ministra, e citou sua importância na Casa Alta, que os asseclas já entenderam que ele a descartou de vice.

Meia volta, volver

Metidos a heróis, brasileiros aloprados que cresceram assistindo a filmes do Rambo foram para a Ucrânia combater russos. Um deles já voltou correndo. Outro, por ora, faz selfies bem longe dos combates.

ESPLANADEIRA

# Programa de Diversidade e Inclusão do Einstein recebe 1ª turma do curso gratuito de Ciência de Dados para refugiados.

# Estão abertas até dia 17 de abril inscrições para 1ª edição do Nitro Boost.

# Fundação Toyota do Brasil inicia neste mês três cursos para capacitação de mulheres.

# Otávio Figueiredo assume diretoria do Coppead/UFRJ.

# DGS Brasil firma parceria com Safe Suporte à Vida para atender Nordeste.

