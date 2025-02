Política “Nem meu ministério sabe o que nosso governo faz”, diz Lula em evento do PT

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

A fala de Lula ocorre às vésperas de uma possível reforma ministerial. Foto: Reprodução A fala de Lula ocorre às vésperas de uma possível reforma ministerial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, revelou que, durante uma reunião recente com integrantes do primeiro escalão, descobriu que um ministério de seu governo não tinha conhecimento sobre as medidas que estavam sendo tomadas pela gestão. A declaração foi feita neste sábado (22), durante aniversário de 45 anos do Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio de Janeiro.

“Cabe ao governo fazer as coisas corretas e dar informações para vocês [população], porque o governo que não dá informações, às vezes o militante não tem como defender, e eu sei que nós não damos as informações. Eu fiz uma reunião ministerial, faz mais ou menos 20 dias, e eu descobri na reunião, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Ora, se o ministério não sabe, o povo muito menos”, afirmou Lula.

A fala de Lula ocorre às vésperas de uma possível reforma ministerial. O petista já avisou a aliados próximos que vai substituir a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em breve. A ideia é que Alexandre Padilha, que hoje comanda as Relações Institucionais do governo, assuma o comando da pasta. Ambos estavam presentes no aniversário do PT neste sábado.

A decisão de Lula ocorre após uma pressão de aliados para a troca na liderança do ministério. Eles alegam falta de comunicação e de articulação política por parte de Nísia. Recentemente, o presidente também realizou trocas na Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom).

Lula tirou Paulo Pimenta da chefia da pasta e colocou Sidônio Palmeira para cuidar do marketing e publicidade do chefe do Executivo. O novo já atua com outra linguagem nas redes sociais oficiais do mandatário e também do governo federal.

O presidente esteve no Rio de Janeiro, nesta manhã, para o aniversário do partido, que reuniu ministros de Lula e líderes de governo no Senado e na Câmara. Durante o discurso, Lula defendeu que a tarefa do PT é “defender a democracia” e voltou a dizer que 2025 é o “ano da colheita”.

“2025 é primeiro o ano da colheita e segundo é o ano em que a verdade vai definitivamente derrotar a mentira no Brasil e no mundo”, disse Lula.

O chefe do Executivo também destacou que “o PT precisa avançar sem perder a sua essência”.

“Precisamos voltar a conversar política dentro das fábricas, no local de trabalho, ir a onde a classe trabalhadora está. É preciso dialogar com a periferia, percorrer o Brasil, dialogar com as igrejas, gastar sola de sapato na periferia, ocupar de novos as ruas com nossas bandeiras, porque se a gente aparece de 4 em 4 anos para pedir voto seremos iguais a qualquer partido político desse país. O PT não nasceu para ser igual, nasceu para ser diferente”, disse o presidente. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

