Esporte Nem o futebol e nem a vida voltarão a ser iguais, diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Jogador do Barcelona lamenta fato de pessoas perderem familiares próximos sem ao menos puderem se despedir. (Foto: Reprodução/Instagram)

Lionel Messi falou sobre os efeitos da pandemia de coronavírus e a sensação que a doença deixou desde que se disseminou ao redor do mundo. Em entrevista ao jornal “El País”, o argentino contou que uma das coisas que mais dói é saber que pessoas perderão entes queridos e não puderam se despedir. O craque também afirmou que nada será como era antes.

– Quase todos nós ficamos com a dúvida de como o mundo vai ficar depois de tudo o que aconteceu. Além do confinamento e da situação que nos pegou de surpresa, muitas pessoas tiveram um tempo muito difícil, porque essa situação os afetou de alguma forma, como aconteceu com todos aqueles que perderam a família e os amigos e nem puderam se despedir.

O jogador do Barcelona e da seleção argentina afirmou ainda que das muitas coisas negativas desta crise, a pior é perder alguém próximo.

– Acho que houve muitas coisas negativas nessa crise, mas não pode haver nada pior do que perder as pessoas que você mais ama, isso cria uma enorme frustração para mim e me parece a mais injusta de todas.

Finalizando, Messi contou que, em sua opinião, nada será como antes e o mundo passará por novos costumes.

– O futebol nunca mais será o mesmo. Mas não apenas o futebol, acho que a vida em geral não será a mesma novamente.

Neymar faz acordo

Foram quase nove longos anos, mas o imbróglio judicial entre o médico Herbert Kramer e o atacante Neymar chegou ao fim. As partes entraram em acordo e colocaram um ponto final na ação, com os valores em sigilo – até mesmo para o Tribunal. Kramer foi o responsável pelo parto de Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas. Na época, o médico alegou o não pagamento de honorários médicos e pediu uma indenização no valor de R$ 51 mil no ano de 2012.

A Justiça concluiu ao longo do caso que Neymar havia pago somente o valor do parto, mas não efetuou a quitação dos honorários médicos, já que o médico fechou sua clínica, em Santos, para dar atenção exclusiva ao parto de Davi Lucca, em São Paulo, além de um acompanhamento intensivo durante a gravidez por complicações.

Pouco antes de entrar com a ação contra os pais de Davi Lucca, o médico teria pedido a quantia de R$ 45 mil, que foi rejeitada pela família de Neymar.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte