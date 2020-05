Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já soma quase 9.300 casos de coronavírus. Óbitos chegam a 218

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Vítimas mais recentes moravam em Sapucaia do Sul e Giruá. (Foto: EBC)

Divulgado neste sábado (30), o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) contabiliza um total de 9.242 casos confirmados de coronavírus em 287 dos 497 municípios gaúchos desde a primeira notificação, em 9 de março. Destes, 6.709 (73%) estão curados. Já o número de óbitos causados pela doença no do Rio Grande do Sul chegou a 218, com duas novas perdas.

As vítimas mais recentes são um homem de 91 anos, residente em Giruá (Região das Missões), e um de 52 anos, que vivia em Sapucaia do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre). No caso do idoso, trata-se do primeiro caso fatal de Covid-19 no município, embora a morte tenha ocorrido no Hospital Abosco, de Santa Rosa.

Já no que se refere a Sapucaia do Sul, essa foi a sétima perda humana. Trata-se de um morador do bairro Capão da Cruz e que apresentava doenças pré-existentes, como asma e hipertensão. Ele havia procurado uma Upa (Unidade de Pronto Atendimento) no dia 27, já com sintomas de coronavírus, e acabou não resistindo.

Com a nova atualização estatística, o ranking da Covid-19 no Rio Grande do Sul tem a cidade de Lajeado (Vale do Taquari) como líder em contingente de infectados (1.290), seguida por Passo Fundo (Região Norte) e Porto Alegre, cada uma com 731 ocorrências. Pelo critério de óbitos, essa ordem se inverte, com a capital gaúcha no topo (35), depois Passo Fundo (31) e Lajeado (16).

O caso fatal mais recente em Porto Alegre é o de uma idosa de 80 anos, que estava internada desde o dia 19 de maio na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). De acordo com a SMS (Secretaria Municipal da Saúde), ela não tinha comorbidades.

Unificação

É importante ressaltar que os números aqui mencionados têm por base os boletins da Secretaria Estadual da Saúde estão sujeitos a revisão, na medida em que os municípios vão informando os dados locais sobre a pandemia. Uma série de providências têm sido adotadas nesse sentido, por solicitação do governo do Estado.

Na capital gaúcha, a SMS já tem trabalhado de forma conjunta com a SES do no processo de integração para o envio dos dados em lote do Gercon (sistema utilizado pela prefeitura de Porto Alegre para notificação do coronavírus) ao E-SUS, base nacional de notificação do Sistema Único de Saúde.

O trabalho para compatibilização dos dados nas esferas municipal e estadual terá continuidade até que todas as informações referentes a notificações de Covid-19 na Capital estejam inseridos nos sistemas de informação.

Esse mutirão, realizado nos últimos dias por técnicos e profissionais da Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS, foi responsável tecnicamente por elevar para cerca de 800 o número de casos positivos inseridos nas bases de informação utilizadas pela Secretaria Estadual para notificar os quantitativos ao Ministério da Saúde e à própria população.

(Marcello Campos)

