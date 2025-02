Política “Nem sempre agradaremos a todos”, diz Davi Alcolumbre ao assumir a presidência do Senado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Em um discurso de sete páginas, Davi Alcolumbre usou termos como "pacificação", "consenso" e "Casa de iguais" Foto: Reprodução/TV Senado Foto: Reprodução/TV Senado

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), assumiu o cargo na tarde deste sábado (1º). Ele recebeu 73 dos 81 votos dos senadores. Em um discurso de sete páginas, Alcolumbre usou termos como “pacificação”, “consenso” e “Casa de iguais”.

Ao mesmo tempo, defendeu um posicionamento “corajoso” do Senado frente aos outros poderes e à sociedade. “O Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito e cordialidade, onde as diferenças sejam vistas como oportunidades de crescimento”, disse.

“É nesse contexto que o Congresso Nacional deverá ser porta-voz do sentimento dos brasileiros que nos colocaram aqui. Pensar e agir no sentido de facilitar a vida do cidadão, dando mais oportunidades, mais liberdades, mais sonhos. Por vezes, isso nos exigirá um posicionamento corajoso perante o governo, o Judiciário, a mídia ou o mercado. Nem sempre agradaremos a todos”, seguiu.

Em momentos mais “pacificadores” do discurso, Alcolumbre disse que “continua igual” e que não está em busca de protagonismo individual. “Eu quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira”, continuou. Sob aplausos, Alcolumbre comparou a votação que recebeu na primeira eleição para presidir o Senado – 42 votos, em 2019 – com os 73 votos recebidos neste sábado.

“Isso representa claramente o amplo respaldo político que este plenário está conferindo ao projeto coletivo que nós construímos juntos. Esse amplo apoio, mesmo em um contexto com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar”, disse Alcolumbre.

“Quero reafirmar que nesta presidência seremos uma Casa de iguais, onde cada senadora e cada senador terá voz e espaço, independentemente da sua ideologia ou orientação política”, declarou.

73 votos

A posse foi anunciada pelo agora ex-presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) – que sucedeu Alcolumbre no posto, em 2021, e permaneceu no comando do Senado por quatro anos. Ao anunciar o resultado da votação, às 15h19min, Pacheco deixou a cadeira e convidou Alcolumbre a assumir o comando da sessão.

“Muito obrigado. Minhas primeiras palavras não poderiam ser outras. Muito obrigado a cada senador, a cada senadora pela confiança novamente em mim depositada. Tenham certeza de que buscarei, ao longo dos próximos dois anos, fazer jus a essa confiança”, começou Alcolumbre.

