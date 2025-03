Economia Nem todo celular poderá fazer Pix por aproximação; entenda

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

O pagamento em Pix por aproximação começou a valer nessa sexta-feira (28). (Foto: Reprodução)

O pagamento em Pix por aproximação começou a valer nessa sexta-feira (28) e está disponível apenas para sistemas Android com Google Pay. Carteiras digitais como a Apple Pay e a Samsung Pay ainda não estão registradas no Banco Central. Por enquanto, só o Google está autorizado a intermediar a nova modalidade de pagamento.

O recurso permite que clientes paguem contas apenas aproximando o celular da máquina do lojista, como é feito com cartões de crédito e débito, sem precisar acessar o QR CODE via aplicativo do banco. Veja abaixo as perguntas e respostas sobre o assunto.

– 1. Como funciona o PIX por aproximação? O recurso funciona de maneira semelhante aos cartões de crédito e débito. Com o PIX por aproximação, é possível realizar pagamentos sem precisar digitar dados ou escanear o QR CODE.

Até então, o cliente precisava entrar no aplicativo do banco e ir até a área de PIX para fazer uma transação financeira.

– 2. Quando o PIX por aproximação estará disponível para Apple Pay e Samsung Pay? Ainda não há uma data definida, mas a previsão é que o sistema seja expandido para essas plataformas no futuro, conforme autorização ao Banco Central.

– 3. Como ativar o PIX por aproximação no celular? Para ativar o PIX em uma carteira digital, o cliente deve vincular a conta bancária ao Google Pay, permitindo que os pagamentos sejam feitos sem abrir o aplicativo.

– 4. O PIX por aproximação tem limite de valor? Sim. O limite padronizado será de R$ 500 por transação, mas o cliente poderá ajustar esse valor máximo conforme sua necessidade, seja por transação ou por dia.

– 5. Quais são os benefícios? Essa modalidade torna os pagamentos mais simples e rápidos, eliminando a necessidade de escanear QR Codes ou inserir informações manuais.

Segurança

“O processo de vinculação da conta e o de pagamento contam com mecanismos robustos de segurança. Será necessário o cadastramento de biometria ou senha de desbloqueio do celular, para garantir que apenas o aparelho cadastrado seja usado. Haverá verificação de segurança e autenticação em todas as transações. Os pagamentos via Pix por aproximação utilizando uma carteira digital estão limitados, inicialmente, a R$ 500 por operação. Não há limite diário, mas o cliente pode personalizá-lo em seu banco. Além disso, serão respeitados os limites Pix estabelecidos na instituição em que a conta do cliente está registrada, e não haverá cobrança para o pagador”, informou o Banco Central. As informações são do portal de notícias G1.

