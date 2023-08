Geral Nesta quinta, a Rússia vai sua lançar primeira missão lunar desde 1976

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A agência espacial russa acrescentou que o foguete Soyuz foi “montado” na base espacial de Vostochni, no extremo leste do país, para o lançamento do Luna-25. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia lançará um módulo lunar, em sua primeira missão à Lua desde 1976, anunciou a agência espacial Roscosmos. O lançamento do módulo Luna-25 acontecerá por volta das 20h desta quinta-feira (horário de Brasília), afirmou a Roscomos em um comunicado, em um momento em que Estados Unidos e China intensificam suas missões espaciais ao satélite natural da Terra.

A agência espacial russa acrescentou que o foguete Soyuz foi “montado” na base espacial de Vostochni, no extremo leste do país, para o lançamento do Luna-25, que deve descer próximo ao polo sul da Lua, um “terreno difícil”. O voo está programado para durar entre “quatro dias e meio e cinco dias e meio”, segundo as informações da agência de notícias oficial TASS. Na Lua, o módulo de 800 quilos vai “colher amostras e analisar o solo, além de realizar investigações científicas de longo prazo”.

Esta é a primeira missão do novo programa lunar russo, que pretende fortalecer a cooperação espacial com Pequim. A última missão lunar da União Soviética foi a da sonda espacial Luna-24 em 1976. Mas, desde a queda da URSS, Moscou enfrenta uma série de dificuldades para inovar no setor, que agora conta com novas iniciativas privadas, como a Space X de Elon Musk.

As autoridades da região de Khabarovsk (extremo leste) já anunciaram a evacuação de uma cidade desde a manhã desta quinta-feira, pois ela se encontra em um local onde o primeiro andar do lançador pode cair. “É de grande importância, não apenas para Putin, mas também para os tempos posteriores a Putin, uma Rússia pacífica”, disse à agência AFP Vitali Egorov, especialista russo do espaço. “Este lançamento mostrará que os russos podem se comprometer com a exploração do espaço.”

Após o início da operação militar, a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) afirmou que não cooperaria mais com a Rússia para o lançamento do Luna-25 ou mesmo em futuras missões. A Rússia declarou que continuaria com seus projetos lunares e substituiria os equipamentos da ESA por equipamentos de fabricação nacional, pois se considera ainda como grande potência espacial tendo em conta seu passado soviético.

Em abril de 2022, em uma viagem ao cosmódromo Vostotchny, Vladimir Putin recordou que a URSS conseguiu em 1961 enviar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, apesar das sanções “totais” que tomaram contra ela.

Putin também assegurou que a Rússia seguiria implementando seu programa mesmo com as represálias ocidentais por causa do conflito na Ucrânia. “Estamos sendo guiados por nossos ancestrais para seguir adiante.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/nesta-quinta-a-russia-vai-sua-lancar-primeira-missao-lunar-desde-1976/

Nesta quinta, a Rússia vai sua lançar primeira missão lunar desde 1976

2023-08-09