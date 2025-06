Brasil Consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda de 2025 é aberta nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Para verificar o status da declaração e da restituição, o contribuinte pode fazer a consulta na página da Receita Federal, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. (Foto: ABr)

A Receita Federal anunciou que na segunda-feira (23), a partir das 10 horas, será aberta a consulta ao segundo lote de restituição de Imposto de Renda 2025, que terá número recorde de contemplados.

O lote é formado por 6.545.322 restituições que serão destinadas apenas aos contribuintes prioritários. O valor total do crédito é de R$ 11 bilhões. O 1º lote também totalizou R$ 11 bilhões, mas contemplou um número menor de contribuintes: 6.257.108.

Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de junho. As restituições do 2º lote serão pagas com correção de 1%. Ou seja, se na entrega da declaração foi calculado R$ 1.000 a restituir, então serão creditados R$ 1.010.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deverá a partir de sexta-feira acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Quem está no 2º lote do IR 2025

148.090 idosos acima de 80 anos

1.044.585 contribuintes entre 60 e 79 anos,

91.363 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e

496.650 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

4.764.634 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix

Como saber se caí na malha fina

Para verificar o status da declaração e da restituição, o contribuinte pode fazer a consulta na página da Receita Federal, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Pelo serviço, o contribuinte pode verificar se está na lista de espera ou se há alguma pendência.

Se a mensagem exibida for “Em Fila de Restituição”, significa que a declaração foi processada, mas a restituição ainda não foi liberada. Basta esperar e fazer a consulta nos próximos lotes.

Já no item “Pendências de Malha”, o contribuinte pode verificar se sua declaração está em malha e também verificar qual é o motivo pelo qual ela ficou retida. Caso identifique alguma pendência, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações. Corrigindo o erro ou pendência, basta enviar uma declaração retificadora, pelo Programa Gerador da Declaração ou pelo aplicativo.

“Se houve erro de preenchimento ou falta de informações, é viável corrigir as inconsistências mediante o envio da declaração retificadora do Imposto de Renda, que pode ser realizada por meio do próprio programa da declaração original. Contudo, se as informações da declaração estão corretas, o contribuinte deve começar a separar todos os comprovantes, tanto das receitas quanto das despesas declaradas, para apresentar à Receita”, orienta a consultora especialista em assuntos regulatórios da Contabilizei, Juliana Ribas.

Calendário de restituição do IR 2025

Primeiro lote: 30 de maio;

Segundo lote: 30 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 29 de agosto;

Quinto e último lote: 30 de setembro.

