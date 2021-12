Porto Alegre Nesta sexta-feira, Porto Alegre tem vacinação contra covid até a meia-noite

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Ação especial será realizada nas imediações do Largo Zumbi dos Palmares (Cidade Baixa). (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Com serviço disponível em 40 endereços, Porto Alegre mantém nesta sexta-feira (3) a campanha de imunização contra o coronavírus. A novidade é a segunda edição da “Parada da Vacina”, com unidade móvel instalada das 21h até a meia-noite na avenida Loureiro da Silva próximo ao Largo Zumbi dos Palmares (ex-Epatur), bairro Cidade Baixa.

A ação consiste em um mistro de drive-thru e programa “Balada Segura”, com realização pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em parceria com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar (BM). Serão aplicados imunizantes em condutores e passageiros de veículos, sem a necessidade de desembarque, bem como pedestres e ciclistas.

Já as demais opções incluem a estrutura montada pela prefeitura em frente ao Mercado Público (Centro Histórico), sala especial no shopping João Pessoa (bairro Santana), duas farmácias parceiras e 34 postos de saúde – em seis, o atendimento vai até as 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

São oferecidas primeira e segunda dose de todos os fármacos para o público a partir dos 12 anos, bem como a injelão de reforço para a faixa de 18 anos em diante, conforme prazos específicos. Endereços, imunizantes e outros detalhes podem ser conferidos de forma detalhada no site oficial prefeitura.poa.br.

Exigências

Em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen), deve ser apresentada identidade com CPF. Não é mais necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e o endereço.

Já na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias ou Pfizer oito semanas atrás. No caso do imunizante de Oxford, o intervalo também é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o reforço, os cidadãos com idade a partir de 18 anos precisam levar a mesma documentação exigida na segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos cinco meses.

Já os imunossuprimidos devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias.

1ª dose de qualquer vacina

– Postos de saúde, a maioria das 8h às 17h e com seis unidades atendendo até 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza);

– Sala especial no shopping João Pessoa (subsolo, com entrada externa): avenida João Pessoa nº 1.831 (bairro Santana), das 9h às 21h;

– Unidade móvel no Largo Glênio Peres: em frente ao Mercado Público (Centro Histórico), do meio-dia às 18h;

– Farmácias parceiras, das 9h às 17h;

– Endereços: consultar no site da prefeitura.

2ª dose de Coronavac

– Quem recebeu primeira injeção há pelo menos 28 dias;

– Postos de saúde;

– Unidade móvel no Largo Glênio Peres;

– Endereços: consultar no site da prefeitura.

2ª dose de Oxford

– Quem recebeu primeira injeção há pelo menos oito semanas;

– Postos de saúde;

– Sala especial no Shopping João Pessoa;

– Unidade móvel no Largo Glênio Peres;

– Endereços: consultar no site da prefeitura.

2ª dose da Pfizer

– Quem recebeu primeira injeção há pelo menos oito semanas;

– Postos de saúde;

– Sala especial no Shopping João Pessoa;

– Unidade móvel no Largo Glênio Peres;

– Farmácias parceiras;

– Endereços: consultar no site da prefeitura.

Dose de reforço

– Idosos a partir de 60 anos que receberam a segunda dose há pelo menos cinco meses e imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais;

– Postos de saúde;

– Sala especial no Shopping João Pessoa;

– Unidade móvel no Largo Glênio Peres;

– Endereços: consultar no site da prefeitura.

(Marcello Campos

