Mundo Netanyahu e Trump conversam sobre reféns em Gaza

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

Netanyahu disse que a conversa com Trump aconteceu na noite de sábado. Foto: EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel Netanyahu disse que a conversa com Trump aconteceu na noite de sábado. (Foto: EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel) Foto: EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os últimos acontecimentos na Síria e uma recente iniciativa para garantir a libertação de reféns israelenses e estrangeiros mantidos pelo Hamas em Gaza. Netanyahu disse que a conversa com Trump aconteceu na noite de sábado (14).

“Não temos interesse em um conflito com a Síria“, disse Netanyahu em uma declaração. As ações israelenses no país tinham a intenção de “frustrar as ameaças potenciais da Síria e impedir a tomada de poder de elementos terroristas perto de nossa fronteira”, disse ele.

No final de novembro, foi aprovado um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Isso acontece após meses de bombardeios do Exército israelense no Líbano. A ofensiva causou destruição e obrigou mais de um milhão de pessoas a saírem de casa para fugir da guerra. Além disso, deixou dezenas de mortos no território libanês.

Assim como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica são grupos radicais financiados pelo Irã, e, portanto, inimigos de Israel. A expectativa é que o acordo sirva de base para uma cessação das hostilidades mais duradoura.

Ao mesmo tempo, a guerra continua na Faixa de Gaza, onde militares israelenses combatem o Hamas e procuram por reféns que foram sequestrados há mais de um ano durante o ataque do grupo radical no território israelense no dia 7 de outubro de 2023. Na ocasião, mais de 1.200 pessoas foram mortas e 250 sequestradas.

Desde então, mais de 43 mil palestinos morreram em Gaza durante a ofensiva de Israel, que também destruiu praticamente todos os prédios no território palestino. Em uma terceira frente de conflito, Israel e Irã trocaram ataques, que apesar de terem elevado a tensão, não evoluíram para uma guerra total. Além disso, o Exército de Israel tem feito bombardeios em alvos de milícias aliadas ao Irã na Síria, no Iêmen e no Iraque.

Ataques em Gaza

Pelo menos 22 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses na Faixa de Gaza neste sábado (14), disseram médicos. O exército israelense afirma ter como alvo homens armados que operam em abrigos e depósitos de ajuda. Dez pessoas foram mortas em um ataque aéreo perto do prédio da prefeitura em Deir Al-Balah, no centro de Gaza, onde as pessoas se reuniam para receber ajuda, segundo os médicos.

As vítimas estavam sendo transportadas do local dos disparos para o hospital. O ataque matou o chefe do comitê administrativo do Hamas no centro de Gaza, disse uma fonte do grupo palestino.

O exército israelense estava investigando o relatório, disse um porta-voz. Mais cedo, aeronaves israelenses atingiram militantes e esconderijos de armas perto de um depósito de ajuda, disseram os militares, depois que homens armados dispararam foguetes de lá contra Israel.

Um ataque separado na Cidade de Gaza em uma antiga escola que abrigava pessoas deslocadas teve como alvo combatentes do Hamas, disseram os militares. Pelo menos sete pessoas foram mortas naquele ataque, disseram médicos palestinos, incluindo uma mulher e seu bebê.

Não ficou claro se algum dos mortos eram combatentes. Os militares disseram que tomaram precauções para reduzir o risco de danos a civis. Outro ataque na Cidade de Gaza matou um jornalista local, disseram médicos. Os militares estavam investigando o relatório, disse um porta-voz. Pelo menos 137 jornalistas e profissionais da imprensa foram mortos em Gaza em mais de um ano de guerra, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas.

2024-12-15