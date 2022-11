Esporte Neymar agradece homenagem de Vinícius Júnior no gol anulado: “Pena que não valeu”

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Em gol anulado contra a Suíça, atacante do Real Madrid fez comemoração típica de Neymar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Fora do jogo contra a Suíça, Neymar não deixou de reparar na homenagem que recebeu de Vinicius Junior. Ao marcar um gol que seria anulado contra a Suíça, o atacante do Real Madrid comemorou com a careta típica do camisa 10 brasileiro.

Vinícius Júnior comemorou fazendo uma “careta” quando balançou as redes no Estádio 974, em Doha, mesmo com o gol tendo sido anulado mais tarde por um impedimento no início do lance. Ao marcar, Vini não pensou duas vezes e lembrou o gesto do colega de seleção, que fez a expressão em boa parte dos seus gols pelo PSG na temporada.

No hotel em tratamento da lesão no tornozelo, Neymar usou as redes sociais para agradecer ao companheiro pela homenagem.

“Uma pena que o gol não valeu, mas obrigado pela homenagem”, escreveu Neymar, que também comemorou a classificação do Brasil para as oitavas de final.

Após o jogo, na zona mista, Vinicius Junior também falou sobre Neymar e revelou que o atacante teve febre nesta segunda-feira.

“Ficou triste que não pode vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível”, disse Vini.

Cartão amarelo

Apesar de ter se tornado recorrente durante esta temporada, a careta de Neymar na comemoração dos gols é antiga: ele fez o gesto pela primeira vez em 2015, quando marcou em um amistoso do Brasil contra a França. Em setembro, ao comemorar repetindo a careta, ele levou um cartão amarelo durante um jogo da Champion’s League, quando o clube francês venceu o Maccabi Haifa por 3 a 1. Na época, o atacante reclamou e disse ser falta de respeito a punição.

Fãs do jogador se revoltaram com a punição e expressaram sua insatisfação nas redes sociais. Como resposta, Neymar publicou no Instagram uma foto da comemoração, com os emojis que a representam.

Elogios a Casemiro

Neymar, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, também foi só elogios a Casemiro, que marcou o gol da importante vitória por 1 a 0, categorizando seu companheiro como o melhor jogador do mundo na posição. “Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo”, escreveu Neymar em seu Twitter.

O Brasil volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra Camarões. Já classificada às oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira poderá entrar em campo com um time alternativo, e Casemiro, por isso, tem chances de ser preservado.

