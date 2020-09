Esporte Neymar assina com a Puma duas semanas após encerrar seu contrato de 15 anos com a Nike

Atacante brasileiro do PSG usa as redes sociais para divulgar a nova parceria. (Foto: Reprodução/Puma Twitter)

Duas semanas após ter sua parceria com a Nike encerrada após 15 anos de patrocínio, Neymar anunciou seu vínculo com uma nova marca. O astro divulgou nas primeiras horas deste sábado o novo acordo para ser a imagem da marca esportiva alemã Puma. Os valores e o tempo de duração do novo acordo não foram divulgados. “Estou honrado em ingressar nesta marca que ajudou as maiores lendas do futebol a se tornarem quem são”, escreveu o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira em seu Twitter oficial.

O jogador de 28 anos diz estar orgulhoso por ser o rosto da marca que já patrocinou algumas das suas referências no futebol, como Pelé, Cruyff, Eusebio e Maradona. Neymar regressou aos treinos em Paris nesta sexta-feira depois de ter testado positivo para coronavírus uma semana antes. Ela passa bem, ficou em isolamento e agora se prepara para voltar a jogar.

“Eles foram os reis do meu esporte”, disse, referindo-se aos jogadores do passado vestidos pela Puma. “E eles têm algo em comum, o amor pelo jogo, o objetivo de ser a melhor versão de si mesmos e um espírito que os une a todos”, escreveu o brasileiro em nota. “O rei está de volta!”.

A marca esportiva também confirmou a notícia por meio das suas redes sociais, usando fotos de Neymar acompanhadas da mensagem: “Bem-vindo à família, Neymar #KingIsBack”. A Nike fez pronunciamento curto quando os dois lados decidiram romper o acordo. Algumas marcas que patrocinavam o jogador pediram para repensar suas parcerias quando ele foi envolvido em acusação de estupro. De acordo com as investigações e Justiça, Neymar foi absolvido.

A Nike apenas informou há duas semanas o encerramento do contrato de patrocínio que então tinha com Neymar. A empresa, entretanto, não revelou os motivos do fim da relação com o brasileiro.

Neymar não é o único jogador com contrato com uma marca de roupas esportivas diferente de seu clube. Lionel Messi, por exemplo, é da Adidas, enquanto o Barcelona tem a Nike. Mas o PSG “pode se tornar o portaestandarte dos clubes da Nike”, diz Virgile Caillet, a secretária-geral da Union Sport et Cycle, a federação francesa de empresas esportivas, e o fato “do craque não estar com eles é irritante”, completou.

Em junho de 2019, o PSG prorrogou seu caso de amor com a Nike até 2032, assinando “o contrato de patrocínio mais importante de sua história”. Seu valor não foi divulgado, mas uma fonte próxima ao clube falou em “quase 90 milhões de dólares” anuais.

