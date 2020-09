Esporte O PSG conta com a volta de Neymar para encarar o Olympique de Marselha

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Neymar, em treino do PSG neste sábado. (Foto: C. Gavelle/PSG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aos poucos, o PSG volta a ter seus jogadores. Neste sábado (12), o técnico Thomas Tuchel confirmou que o goleiro Keylor Navas, o volante Paredes e os atacantes Di María e Neymar estão disponíveis. O brasileiro comemorou o retorno às atividades em uma publicação nos seus perfis nas redes sociais.

“Estou muito feliz”, publicou o camisa 10.

Os quatro jogadores desfalcaram a estreia do Paris no Campeonato Francês porque estavam em quarentena após terem sido diagnosticados com coronavírus. O PSG perdeu por 1 a 0 para o Lens na última quinta-feira, com uma equipe cheia de improvisos.

Tuchel disse que Marquinhos, Icardi e Mbappé seguem fora. No entanto, ele não confirmou a presença dos demais no clássico contra o Olympique de Marselha.

“Icardi, Marquinhos e Mbappé estão fora. Todos os demais estão disponíveis. Os que estão voltando farão atividades mais leves, e amanhã (domingo) pela manhã teremos outro treino para decidir quais jogadores irão para a partida”, declarou o alemão, em entrevista coletiva.

Quem também participou do treino da véspera do jogo foi o lateral italiano Florenzi, de 29 anos, anunciado na sexta-feira como novo jogador da equipe. Ele chegou ao PSG emprestado pela Roma até o final da temporada.

PSG e Olympique de Marselha se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo, no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada do Campeonato Francês. A partida terá acompanhamento em Tempo Real no ge.

Reforço

O Paris Saint-Germain não teve muito tempo para realizar sua transição de uma temporada para a outra. A decisão da Champions aconteceu no mesmo final de semana em que a Ligue 1 recomeçou e os parisienses tiveram pouco menos de três semanas de intervalo até sua estreia em 2020/21. A derrota para o Bayern de Munique, ainda assim, aponta as lacunas que permanecem no elenco. E, com um custo baixo para a margem de manobra dentro do Fair Play Financeiro, o PSG anunciou o seu primeiro reforço para os próximos meses: o lateral Alessandro Florenzi, trazido inicialmente por empréstimo.

Ainda em maio, o PSG tinha acertado a contratação em definitivo de Mauro Icardi – o que, depois da Champions, não soa como um negócio tão bom assim. O clube também assegurou a permanência de Sergio Rico como goleiro reserva. E com as saídas de alguns jogadores mais tarimbados do elenco (Thiago Silva e Eric Maxim Choupo-Moting fizeram as malas após o torneio continental, como havia ocorrido com Edinson Cavani e Thomas Meunier), é esperado que ao menos algumas peças de reposição cheguem ao Parc des Princes. Florenzi é uma aposta neste sentido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte