O futebol produz grandes histórias e as mais diversas sensações. Era possível terminar de duas formas o dramático confronto entre PSG (Paris St-Germain) e Atalanta. Uma delas, com o coração partido pelo roteiro que conduziu o time italiano a Lisboa: representando uma cidade de pouco mais de 120 mil habitantes que, em dado momento, foi uma espécie de epicentro da epidemia de Covid-19. Bergamo perdeu estimadas 3 mil pessoas e via na Atalanta, com seu futebol alegre, um motivo para sorrir e para fazer o mundo sorrir. A histórica vaga na semifinal da Liga dos Campeões escapou nos minutos finais.

E escapou pelo outro olhar possível para este jogo. A vitória por 2 a 1 do PSG foi uma das mais representativas exibições da carreira de Neymar. Não só por ter exibido uma das melhores versões de sua transformação como jogador: ele cria, passa, chuta, carrega quando preciso um time sem um coletivo tão azeitado. Seu recital de futebol transformou-se em gols na parte final do jogo, quando ganhou a companhia de Mbappé, impossibilitado de jogar os 90 minutos por causa de uma lesão.

O PSG vai enfrentar o vencedor de RB Leipzig e Atlético de Madrid, que se enfrentam nesta quinta-feira.

No primeiro tempo, Neymar teve uma grande chance em jogada quase toda dele. Mas era a Atalanta quem construía mais ofensivamente. Até que uma troca de passes fez uma bola espirrada na defesa chegar a Pasalic, que venceu Keylor Navas e fez 1 a 0.

Na segunda etapa, a marcação italiana com encaixes individuais, com seus defensores perseguindo os rivais da equipe francesa por onde fosse, cobrou um preço físico. A Atalanta já não conseguia pressionar no campo ofensivo e, aos poucos, foi sendo encurralada contra seu próprio gol. Mbappé entrou aos 14 minutos do segundo tempo e ficou claro que Neymar ganharia uma companhia.

A pressão se tornava grande, até que um cruzamento do camaronês Choupo-Moting encontrou Neymar na área. O brasileiro chutou cruzado e Marquinhos desviou para o gol, aos 44 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, um lance que se repetira exaustivamente na temporada aconteceu em Lisboa. Neymar, na posição de meia, fazendo o passe em profundidade para Mbappé ganhar em velocidade. Ele bateu cruzado para Choupo-Moting emendar e garantir a emocionante classificação do PSG.

“Foi uma grande noite, a Atalanta foi um adversário difícil. Uma surpresa na competição. Sabíamos que eles seriam uma equipe agressiva, iam criar chances de gol. Mas estou muito feliz por fazer uma grande partida ao lado de todos os jogadores. Agora é descansar. Estou morto, exigiu muito esse jogo. Mas estou muito feliz”, declarou Neymar, aos canais Esporte Interativo.

“Não, nunca [tive medo da eliminação]. O futebol é um negócio muito rápido, as coisas podem virar rapidamente. Eu tenho na minha cabeça que vamos chegar na final. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça e vamos pelo título. Temos um novo passo a dar que vai ser muito complicado. Vamos juntar nossas forças para fazer mais uma grande partida”, completou. As informações são do jornal O Globo.