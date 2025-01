Esporte Neymar chega ao Brasil nesta sexta e será apresentado pelo Santos na Vila Belmiro

30 de janeiro de 2025

Neymar posta foto em avião retornando ao Brasil. (Foto: Reprodução)

A torcida santista aguarda ansiosamente por Neymar, que retorna ao clube após quase 12 anos. O craque desembarcará no Brasil pelo início da manhã dessa sexta-feira (31), em Guarulhos, em voo fretado vindo de Riad, na Arábia Saudita. Ele terá um compromisso comercial no Pacaembu e, em seguida, seguirá direto de helicóptero para Santos, onde será apresentado.

De acordo com a programação, o jogador assinará contrato na manhã dessa sexta, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e de outros dirigentes. O vínculo será até 30 de junho de 2025. O evento, que contará com shows de Mano Brown e Projota, acontecerá exclusivamente na Vila Belmiro, ou seja, não haverá nada no Pacaembu.

O Santos começou a venda de ingressos para a apresentação do atleta na tarde de quinta-feira. Uma das barreiras para a realização do evento foi a logística com a presença massiva da imprensa internacional. Com isso, a diretoria santista escolheu apenas a Vila Belmiro como local.

Confira a programação

6h – Chegada no Aeroporto de Guarulhos em voo fretado, vindo de Riad, com família e amigos;

Compromisso com parceiro comercial em São Paulo, no estádio do Pacaembu (não será aberto para o público);

Embarque para Santos de helicóptero, sem contato com a torcida no aeroporto, saindo direto pela pista;

Assinatura de contrato com o Santos na Vila Belmiro, na presença de sua família e toda a diretoria santista.

Anúncio oficial do Santos após a assinatura de contrato, convocando a torcida para o show que será feito à tarde no estádio.

À tarde e à noite, presença no evento na Vila Belmiro e apresentação à torcida.

Fora da apresentação, o Pacaembu deve receber uma festa para Neymar, só que ainda não há data prevista. O Santos firmou acordo com a WTorre para a construção de seu novo estádio, e o anúncio da parceria promete um evento de celebração na capital.

Depois de acertar a rescisão com o Al-Hilal na última segunda-feira, Neymar recebeu a baixa de toda sua documentação de rescisão nesta quinta e, agora, não há mais pendências para desembarcar no Brasil. Com o término do contrato em cinco meses, o atacante decidirá seu futuro em julho. As informações são do site Globo Esporte.

