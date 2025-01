Futebol “Só o Santos pode me proporcionar o carinho de que preciso”, diz Neymar

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Neymar no vestiário do Santos no espaço reservado ao Rei Pelé. (Foto: Reprodução/Santos)

O jogador Neymar anunciou em suas redes sociais o retorno ao clube que o revelou. O craque vai assinar nessa sexta-feira (30) um contrato válido até 30 de junho.

“Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube.”

“Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhoso em Riad”, disse o ginasta.

“E só o Santos Futebol clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independentemente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida.”

“Sou grato a todos vocês que me acompanharam até nos momentos mais difíceis, e não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz. É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que essas palavras já foram escritas. E talvez já tenham sido mesmo.”

Antes do jogador, o presidente Marcelo Teixeira já tinha adiantado o retorno do craque. E depois do post de Neymar, o Santos respondeu ao craque nas redes sociais: “A sua casa te esperar. O seu povo te espera. Meu Menino da Vila.”

