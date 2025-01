Futebol Salário de Neymar no Santos equivalerá a 2% do que recebia no Al-Hilal

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

após uma lesão, um gol e sete jogos, Neymar deixou o Al-Hilal. (Foto: Reprodução)

Revelado pelo Santos, Neymar voltará ao clube após um intervalo de 12 anos. No período, o jogador passou pelo Barcelona, PSG e Al-Hilal. Foi tempo suficiente para acumular uma fortuna estimada em 1 bilhão de dólares, cerca de R$ 6 bilhões.

Se comparados os salários do Al-Hilal e de uma possível nova passagem no Peixe, Neymar deixaria de receber 6,6 milhões de euros mensais para 160 mil euros. Portanto, o brasileiro terá cerca de 2,4% no Santos em comparação com salário no clube saudita. Uma queda de 97,6%.

Na base do Peixe, em 2004, os vencimentos do jogador correspondiam a pouco mais de três salários mínimos da época: R$ 850. Elevado ao time profissional, o menino Ney faturou R$ 20 mil em 2008 e chegou aos R$ 300 mil mensais no ano de sua saída do futebol brasileiro, em 2013.

Estes valores excluem bônus e demais direitos que, se somados, podem ultrapassar R$ 1,5 milhão ao mês ao somar, por exemplo, os direitos de imagem do atleta.

Barcelona e PSG com cifras milionárias

O Barcelona afirmou que pagou 57,1 milhões de euros pela contratação do brasileiro, cerca de R$ 348 milhões na cotação atual. Porém, uma acusação na justiça espanhola afirmou que o valor superou os 83 milhões de euros. Denunciados, Neymar Jr, os pais do atleta e presidentes à época do Santos e Barcelona foram inocentados.

Entre 2013 e 2017, o salário do jogador na Espanha, sem bônus e direitos agregados, variou entre 10 e 12 milhões de euros por temporada, ou seja, mais de R$73 milhões na cotação atual.

Neymar deixou o futebol espanhol e foi para o PSG, em 2017, com o custo de 222 milhões de euros. No auge, o clube francês pagou 40 milhões de euros ao atleta por temporada.

Auge financeiro no Al-Hilal

Entre salário, luvas e acordos, Neymar tinha em contrato a previsão do pagamento de 320 milhões de euros em dois anos de contrato com o clube saudita. Ou seja, poderia ganhar mais de R$ 1,8 bilhões. Só o salário do brasileiro estava avaliado em 80 milhões por temporada. Porém, após uma lesão, um gol e sete jogos, Neymar deixou o Al-Hilal.

