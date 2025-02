Futebol Quando Neymar começa a treinar? E a estreia? Veja os próximos passos do Santos para o craque

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Neymar foi apresentado oficialmente no Santos na última sexta (31). (Foto: Bruno Vaz/Santos FC)

Neymar é oficialmente jogador do Santos. O atacante assinou contrato com o Peixe e foi apresentado com muita festa na última sexta-feira (31), na Vila Belmiro. Agora, o clube planeja os próximos passos.

Nesse sábado (1º), Neymar acompanhou como torcedor o clássico contra o São Paulo, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. No entanto, o craque ainda não está com a situação regularizada.

O elenco santista folgará neste domingo (2) e retomará as atividades nesta segunda (3), quando deverá trabalhar pela primeira vez com os novos companheiros. O atacante teve um primeiro contato com o grupo e com o técnico Pedro Caixinha na sexta.

O Peixe vive a expectativa de o craque poder estrear na quarta (5), quando o Peixe recebe o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O ídolo irá assumir oficialmente a camisa 10. Após a derrota para o São Bernardo, na última semana, o técnico Pedro Caixinha garantiu que já sabe onde utilizará Neymar em campo:

“Temos muito claro onde ele vai jogar, temos claro como vai chegar. Ainda não tive a chance de falar com ele, não me foi apresentado. Teremos todo o gosto de falar com ele depois que estiver conosco. Não quero que ele saiba do que estou a dizer dessa forma. Estamos muito satisfeitos de receber um jogador como Neymar, vai dar dinâmicas diferentes para o nosso time.”

Ainda não é possível saber se Neymar terá condições de começar como titular. O atacante vinha treinando no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e até participou de um rachão com os ex-companheiros dias antes de rescindir o contrato.

Entretanto existe, também, a ponderação pelo longo tempo sem disputar jogos oficiais. A última vez que Neymar entrou em campo foi em 4 de novembro.

Contrato

O contrato neste retorno de Neymar ao Santos é de cinco meses, com término em 30 de junho de 2025. O futuro do craque após esse período ainda é indefinido.

Ao ser questionado na entrevista coletiva de sexta-feira sobre a possibilidade de ampliar o vínculo com o Peixe, o atleta preferiu sair pela tangente.

“Muito cedo para falar de prorrogar o vínculo. O Santos me deu a oportunidade de poder voltar. Obviamente abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito”, afirmou Neymar.

Apesar de não responder objetivamente sobre o tema, o craque deixou aberta a possibilidade de prolongar seu vínculo com o Santos.

“Não é que vou embora em seis meses. É um contrato de seis meses que pode ser prolongado. Cabe a mim me dedicar 100%, não adianta voltar aqui com nome. Voltei para jogar e ser feliz, fazer gols e ajudar o Santos. Abriram a porta e estou feliz, espero ajudar.”

O atleta fez questão de ressaltar que este era um momento esperado por todas as partes envolvidas, lembrando que quando da sua saída, deixou uma mensagem no vestiário do centro de treinamento dizendo que voltaria ao clube.

“Momento imaginado por todas as partes e aconteceu.”

Quando Neymar começa a treinar? E a estreia? Veja os próximos passos do Santos para o craque

2025-02-01